La nici o zi după ce purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a ieşit public să spună că până în 2023 este exclusă demararea oricărui demers de renegociere a PNRR şi că Guvernul va respecta toate angajamentele privind reformele şi investiţiile din plan aşa cum sunt, ministrul Muncii, Marius Budăi, a avut în această după amiază o intervenţie fermă în cadrul emisiunii DCNews și DCBusiness şi a luat poziţie cu o promisiune publică, în faţa tuturor românilor: "Atâta timp cât PSD va fi în Guvern, ne vom bate pentru oameni! Vom face asta fără a omite niciun efort din partea noastră. Ne dorim să facem acest lucru. Cred că am demonstrat-o şi prin acea linie roşie prin care am intrat la guvernare şi anume pachetul social, pentru noi, a rămas de neatins chiar dacă noi, în comisiile tehnice (v-am spus că am condus Comisia pentru Muncă şi Solidaritate Socială în negociere) nu ne-am înţeles. Marcel Ciolacu a fost extrem de ferm în negocierile la vârful coaliţiei şi a spus foarte clar - "Acceptaţi acest pachet social sau nu intrăm la guvernare!". Aşa vom face şi pe viitor şi ne vom bate şi vom căuta soluţii."

”Toţi trebuia să fim acolo la masă”

Acesta a mai completat: "Ce am să zic acum îmi asum: N-am primit nicio explicaţie de ce Legea Pensiilor este în PNRR. Cei din PNL au motivat ceva în baza legii inechităţilor, iar eu le-am replicat că inechităţile nu se pot rezolva decât prin Legea 127. Noi, PSD, credem că cel mai indicat ar fi fost să purtăm atunci, la început, discuţii cu toţi partenerii politici, motiv pentru care condamnăm şi acum această lipsă de transparenţă. Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă trebuia dezbătut cu toţi partenerii politici, cum de altfel a şi recomandat Comisia Europeană la un moment dat, dar şi cu partenerii sociali, şi aici mă refer la sindicate, patronate, ONG-uri. Toţi trebuia să fim acolo la masă şi să ne dăm cu părerea. Bineînţeles că decizia finală putea să fie a coaliţiei care susţinea atunci Guvernul României pentru că aşa e în democraţie, dar o consultare transparentă cu toţi actorii de pe piaţă trebuia să fie şi noi ştim cu toţii că nu a fost. Ce-a fost a fost, nu vreau să mă întorc în urmă. Suntem în această situaţie. Noi ne menţinem pe drumul nostru, vrem să renegociem acest procent şi să discutăm variante. Ideea principală pentru care noi ne luptăm o spunem cu subiect şi predicat - vrem să creştem alocaţiile copiilor, vrem să creştem salariile şi vrem să creştem pensiile părinţilor şi bunicilor noştri. Ne vom bate în Guvern pentru asta. Să fie foarte clar! Am mandat de la partid să spun asta."

Budăi a scos în spaţiul public şi paşii pe care îi consideră necesari privind renegocierea PNRR, renegociere care trebuie să cuprindă mai multe domenii, nu doar uin singur sector, pentru a fi eficientă. Fără renegocierea PNRR, pensiile vor rămâne la fel şi în 2022, în condiţiile în care inflaţia se anunţă deja 10%.

