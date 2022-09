Mari investiții în sănătate. Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița: Proiectul care salvează vieți și nu mai pune românii pe drumuri

„În 2020, când eram în plină pandemie, pentru mine și echipa noastră din județul Dâmbovița sănătatea a fost și va rămâne în continuare prioritate. Astăzi, avem cel mai mare program investițional din Spitalul Județean, care este în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița. Avem trei investiții importante. Construim un ambulatoriu la Târgoviște, o clădire nouă, cu toate dotările. Extindem secția de primiri-urgențe. Ambele proiecte sunt cu finanțare europeană și co-finanțare din partea Consiliului Județean”, a spus, la DCNews, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

„Nu în ultimul rând, în 2020 am spus că îmi doresc să extind secția de Cardiologie și să montez în această secție un angeograf. Valoarea acestui proiect este de 2 milioane euro, pe care o finanțez în totalitate din bugetul Consiliului Județean”, a mai zis Corneliu Ștefan.

„De la Târgoviște la spitalele din jur (București, Ploiești, Pitești), se transferă între 70 și 100 de persoane pe săptămână. Prin acest proiect, nu mai transferăm și le salvăm viețile la Târgoviște”, a subliniat Corneliu Ștefan. „Când am ajuns la Consiliul Județean, nu mai era nicio axă de finanțare. Am făcut economii de la alte capitole, și am prevăzut toți acești bani în bugetul Consiliului Județean pentru a avea o secție de Cardiologie la standarde europene”, a spus președintele Consiliului Județean.

„Spitalul de la Pucioasă beneficiază de un proiect de 30 milioane lei privind reabilitarea și modernizarea întregului spital. Deci spitalul de la Pucioasa va fi reabilitat în totalitate!”, a mai spus Corneliu Ștefan.

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, interviu la DCNewsTV

Citește și...

Județul Dâmbovița, proiect de anvergură în 52 de localități

Județul Dâmbovița a intrat într-un proces de dezvoltare extrem de complex privind reabilitarea și modernizarea conductelor de apă și canalizare din 52 de localități. Despre acesta a vorbit Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

„Reprezentați unul dintre județele din România cu un bun rezultat la atragerea de fonduri europene. 450 de milioane de euro pentru un proiect în județ“, a spus Bogdan Chirieac.

„E cel mai mare proiect din țară privind reabilitarea și modernizarea conductelor de apă și canalizare din 52 de localități, un proiect care se desfășoară prin Compania de Apă din Târgoviște. Este un proiect care este în desfășurare, am preluat o situație puțin mai grea, am trecut hopul cel mai important, am scos la licitație foarte multe loturi în care sunt incluse aceste localități și am intrat deja în linie dreaptă.

Vă dau o veste, chiar astăzi s-a înaintat ordinul de începere pentru primul lot privind execuția unor rețele de apă și canal în nouă localități. Astăzi încep, efectiv, lucrările“a replicat președintele CJ Dâmbovița.

„450 de milioane de euro sunt din exercițiul 2014 - 2020?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Pe Programul 2014 - 2020, dar acest proiect a fost prelungit până la finalizarea lui. Va fi prelungit până după 2023, pentru că avem aprobare și va fi fazată“, a spus Corneliu Ștefan.

„Deci nu trebuie să terminați totul în 14 luni“, a spus Bogdan Chirieac.

„Așa a fost ghidul inițial, în 2014, dar este imposibil să terminăm lucrările în mai puțin de un an și jumătate. Am primit aprobare, va fi fazat și cu siguranță vom termina aceste lucrări cât mai repede“, a adăugat președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

