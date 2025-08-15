Manifestul DCNews, DCMedical și ARGUMENT, susținut din Cluj, pentru o Românie în care sănătatea nu este un lux, ci o necesitate

Trustul DcNews Media Grup, prin DCMedical și ARGUMENT – institut de cercetare sociologică și think tank independent – a inițiat un exercițiu de awareness față de necesitatea intervenției sub formă de acțiune publică în ceea ce privește reducerea expunerii individuale la factorii de risc pentru sănătate. Scopul demersului este crearea unei baze solide de fundamentare a politicilor de sănătate publică, ce poate fi utilizată ca atare de factorii de decizie politică atunci când vor iniția schimbările necesare (legi, strategii, planuri de acțiune sau programe în domeniul sănătății).

Prin interviuri cu medici cu experiență vastă și organizarea unei serii de discuții cu stakeholderi din domeniul sănătății publice, am identificat principalele bariere și oportunități în demersul de schimbare a unor stiluri de viață dăunătoare sănătății și combaterea factorilor de risc asociați acestora. Propunerile de îmbunătățire a situației actuale, sub formă de acțiuni publice, au fost reunite într-un ”Manifest pentru Sănătate”. Acest Manifest este un apel la solidaritate și responsabilitate, pentru a crește gradul de conștientizare publică referitor la importanța adoptării unui comportament de evitare a factorilor de risc pentru sănătate. Pe măsura consultării tot mai multor factori de decizie, conținutul Manifestului este îmbunătățit cu noile idei colectate. În acest sens, în continuarea consultărilor realizate la București (vezi concluzii aici), Iași (vezi aici), Sibiu (vezi concluzii aici), a fost organizat un focus grup la Cluj-Napoca, la care au participat cadre universitare de la Facultatea de Medicină a Universității Iuliu Hațieganu și medici din spitalele clujene, fiind identificate noi direcții de acțiune.

Redăm mai jos principalele puncte ale Manifestului, precum și lista stakeholderilor care s-au alăturat demersului nostru.

Apel la acțiune pentru o societate mai sănătoasă

˝Manifestul pentru sănătate˝ este un apel la solidaritate și responsabilitate. Fiecare decizie, fiecare campanie de informare și fiecare acțiune preventivă contează. Fie că ești medic, politician, profesor sau simplu cetățean, contribuția ta poate face diferența! Împreună, putem crea o Românie în care sănătatea publică nu este un lux, ci o realitate accesibilă tuturor!

Participanți și susținători ai Manifestului pentru Sănătate:



Prof. univ. dr. Florin Buicu, expert sănătate publică

Monica Dan, psiholog, ARAS București

Dr. Irina Gaiu, vicepreședinte Societatea de Medicină Sportivă

Dr. Radu Bidiugan, director Institutul Național de Cercetare pentru Sport

Prof. univ. dr. Radu Țincu, șef catedră Toxicologie clinică, UMF București

Radu Leca, psiholog

Lector univ. dr. Mădălina Hideg, UBB Cluj, sociolog Institutul Argument

Dr. Nicolae Fotin, epidemiolog, fost președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR)

Lector univ. dr. Val Vâlcu, Univestitatea din București, jurnalist DC News

Prof. univ. dr. Elena Toader, profesor bioetică UMF Iași

Prof. univ. dr. Vasile Astătăstoae, expert Bioetică

Prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu, disciplina Medicină internă și cardiologie, UMF Iași, membru al Academiei Române de Științe Medicale

Conf. Univ. dr. Cozmin Mihai, psihiatru, UMF Iași

Prof. univ. dr. Lucian Miron, oncolog, UMF Iași

Conf. univ. dr. Lidia Iuliana Arhire (Graur), disciplina Diabet, nutriție și boli metabolice, UMF Iași

Prof. univ. dr. Anca Trifan, disciplina Gastroenterologie, UMF Iași, membru al Academiei Române de Științe Medicale

Prof. univ. dr. Norina Forna, decan Facultatea de medicină dentară, UMF Iași, vicepeședinte Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Prof. univ. dr. Maria Turliuc, psiholog, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Prof. univ. dr. Doina Azoicăi, coordonator departament Oncogenetică, UMF Iași, președinte Societatea Română de Epidemiologie

Dr. Vasile Cepoi, specialist nefrolog, fost șef al C.A.S. și D.S.P. Iași, fost ministru al sănătății

Prof. dr. Ciprian Băcilă – medic primar psihiatru, profesor al Facultății de Medicină, ULB Sibiu

Conf. dr. Gabriela Boța, stomatolog, conferențiar al Facultății de Medicină, ULB Sibiu

Prof. dr. Adrian Boicean –medic primar gastroenterolog, profesor al Facultății de Medicină ULB Sibiu

Prof. dr. Radu Chicea – medic primar ginecolog, profesor al Facultății de Medicină ULB Sibiu

Șef lucrări dr. Ramona Coca – medic primar oncolog, șef de lucrări al Facultății de Medicină, ULB Sibiu

Prof. dr. Mihaela Stanciu – medic primar endocrinolog, profesor al Facultății de Medicină, ULB Sibiu

Șef lucrări dr. Denisa Tănăsescu – medic primar diabetolog, șef de lucrări al Facultății de Medicină, ULB Sibiu

Conf. dr. Minodora Teodoru –medic primar cardiolog, conferențiar al Facultății de Medicină, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu

Asist. univ. dr. Gabriela Vlădoiu – medic specialist neurolog, asistent universitar al Facultății de Medicină, ULBS;

Lucia Burac – medic primar pediatrie, supraspecializare în gastroenterologie pediatrică, Director medical Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Tudor Pop – medic primar pediatrie şi gastroenterologie pediatrică, , șef disciplină Pediatrie II la UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, preşedinte Societatea Română de Pediatrie Socială, secretar general EPA-UNEPSA (European Paediatric Association)

Claudia Bolba – medic primar pediatrie, supraspecializare diabetologie pediatrică, competență în diabet, boli de nutriție și metabolism

Ioana Șoșa – medic primar pneumologie pediatrică, cu competențe în homeopatie, explorări funcționale respiratorii speciale, bronhologie

Prof. univ. dr. Ondine Lucaciu – medic primar chirurgie orală, șefa disciplinei de Sănătate Orală – UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, prodecan al

Facultății de Medicină Dentară UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca)

Mihai Câșu – medic primar psihiatrie

Paul Kubelak, medic primar oncologie medicală, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”

Maria Ilea – medic primar psihiatrie infantilă

Andrei Farcaș – psiholog

Daniela Rajka – medic primar medicină de familie, președinte subcomisia de medicină școlară a Ministerului Sănătății

Adrian Molnar – director medical Institutul Inimii, medic primar chirurgie cardiovasculară, profesor catedra de Chirurgie Cardiovasculară UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

Laszlo Attila – medic pediatru, senator (2012-2024), secretar al Comisiei pentru Sănătate din Senat

Luminița Brustur-Chirilă – medic primar pediatru, director general Casa de Asigurări Cluj





REDUCEREA IMPACTULUI NEGATIV AL FACTORILOR DE RISC ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Având în vedere provocările actuale pentru sănătate, este necesară adoptarea de direcții și strategii pragmatice, care au ca obiectiv oferirea de servicii și soluții de sănătate publică eficiente, eficace și facil de implementat, care să nu genereze costuri suplimentare bugetului de sănătate, dar care în timp să reducă cheltuielile asociate tratamentului bolilor cronice. Acest deziderat ambițios poate fi atins prin implementarea de politici care să reducă impactul factorilor de risc modificabili asupra sănătății, politici care să fie ușor de acceptat de către populația generală cât și, mai ales, de către persoanele aflate în situație de risc pentru sănătate (cei care deja au comportamente nocive pentru sănătate, persoane susceptibile să adere la comportamente dăunătoare sănătății, persoane cu venituri reduse, persoane cu nivel educațional mai scăzut, tineri, persoane în vârstă etc.).

Uneori, în procesul de proiectare a politicilor publice de sănătate, se pleacă de la premisa că multe dintre comportamentele de risc sau dăunătoare sănătății pot fi eliminate printr-o exacerbare a politicilor restrictive și / sau punitive și de la conceptul că oamenii trebuie să adere la acestea necondiționat. Studiile arată că renunțarea completă și abstinența pe termen lung sunt adesea greu de realizat în practică, necesitând o abordare mai nuanțată și flexibilă pentru a obține rezultate durabile în îmbunătățirea sănătății populației.

Societatea modernă, caracterizată prin acces larg la informații, educație avansată și comunicare rapidă, generează o schimbare în atitudinea publică față de politicile de sănătate. Cetățenii resping din ce în ce mai mult abordările paternaliste ale autorităților, preferând să ia decizii informate bazate pe propria analiză a dovezilor științifice disponibile. Această tendință reflectă dorința crescândă pentru autonomie în gestionarea sănătății personale și necesitatea unor politici pentru sănătate care să respecte dreptul la decizie individuală informată.

În relația cu pacienții, profesioniștii din domeniul medical ar trebui să adopte o perspectivă bazată pe empatie, eficiență și adaptabilitate, ținând cont de particularitățile fiecăruia. Din păcate, ghidurile și protocoalele medicale (care stau la baza deciziilor de propunere a tratamentului) nu includ suficiente recomandări pentru reducerea efectelor negative ale comportamentelor nocive. Acest lucru poate duce la dificultăți în abordarea dependențelor (alcool, fumat, alimentație nesănătoasă, consum de substanțe periculoase). Promovarea de către personalul medical a abstinenței totale ca unică soluție are uneori efecte contraproductive: scăderea motivației pacienților, creșterea rezistenței la schimbare și diminuarea încrederii în recomandările medicale.

Datele statistice arată că, la nivelul țării, principalii factori de risc modificabili sunt alimentația nesănătoasă, consumul de alcool, fumatul și sedentarismul. Politicile de sănătate publică, pe lângă caracterul general, preventiv, adresat populației ca întreg, ar trebui să se concentreze în mod individual asupra fiecăruia dintre acești factori de risc și să propună strategii aplicabile, realiste și de impact pentru grupele de populație deja afectate de aceste comportamente.

Expunerea la factorii de risc modificabili sunt parte a vieții cotidiene într-o măsură care diferă de la individ la individ. Schimbarea acestor atitudini și comportamente nu poate fi realizată brusc ori prin simpla dorință sau impunere din partea autorităților. Transformarea mentalităților și a obiceiurilor este un proces complex, gradual și de durată, care necesită o abordare nuanțată și adaptată realităților sociale actuale.

DIRECȚII STRATEGICE PENTRU NOI POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Pentru formularea unor politici publice cât mai aplicate, ar trebui să se țină cont de două mari direcții de acțiune:

- politici publice, acțiuni, programe și proiecte pentru persoane care se confruntă deja cu patologii de boli;

- politici publice pentru copii și tineri.





Principalele direcții de acțiune identificate în urma consultărilor cu factorii interesați:

Informare graduală prin campanii publice





Transmiterea unor mesaje clare privind nivelul de risc asociat fiecărui factor, acest lucru ar facilita o mai bună înțelegere a cauzelor fundamentale și clarificarea mecanismelor prin care factorii de risc afectează sănătatea.





Actualizarea ghidurilor de protocol medical





- includerea recomandărilor privind evitarea factorilor de risc, coroborat cu afecțiunile curente ale pacientului, respectiv cu situația personală și nevoile specifice;

- ghiduri standardizate pentru recomandări de adoptare a comportamentelor sănătoase (de ex. când se recomandă activități fizice/efort fizic, să fie oferite ”rețete”: să se precizeze exact ce se așteaptă, cât efort fizic, ce activități să desfășoare, cât timp/zi, în funcție de nevoile specifice și starea actuală de sănătate);





În cazurile în care recomandările de eliminare totală a expunerii la factori nocivi nu dau rezultate, se pot explora:

- opțiuni de reducere a gradului de expunere;

- substitute cu grad redus de risc, ca strategie intermediară;

- tranziția treptată către comportamente cu grad redus de risc, ca etapă în eliminarea comportamentului nesănătos.

Crearea unui comitet multidisciplinar (format din medici de diverse specialități, experți în sănătate publică, reprezentanți ai comunității academice din domeniul medical și al sănătății publice, reprezentanți ai asociațiilor profesionale de profil, psihologi și nu numai) care să traseze liniile directoare ale comunicării medic-pacient, medic – public larg în ceea ce privește transmiterea unui mesaj unitar legat de efectele adoptării comportamentelor nesănătoase pe termen scurt, mediu și lung, în funcție de circumstanțele individuale (referitoare la starea de sănătate și status socio-profesional);

Un rol aparte îl pot avea psihiatrii și psihologii, pornind de la ideea că aceste comportamente nocive pentru sănătate sunt de natură neuro-psihiatrică și neuro-psihologică (mai ales pentru tratarea adicțiilor).

Comunicare pozitivă și non-stigmatizantă

- eliminarea stigmatizării în toate interacțiunile sociale;

- oferirea de informații constructive despre impactul factorilor de risc asupra sănătății individuale;

- propunerea de soluții concrete pentru modificarea comportamentelor, cu accent pe îmbunătățirea calității vieții și optimizarea indicatorilor de sănătate.

Abordare multidimensională

Recomandările pentru schimbarea stilului de viață trebuie să fie:

- relevante pentru riscurile și comorbiditățile individuale;

- multifațetate, adresând simultan mai mulți factori;

- orientate spre obținerea unui impact amplu asupra comportamentelor de risc.

Abordare diferențiată pe grupe de vârstă

Pentru adulți de vârstă mijlocie și seniori:

- Strategii adaptate pentru obiceiuri și comportamente înrădăcinate;

- Focalizare pe reducerea treptată a riscurilor;

- Recunoașterea dificultății schimbării în cazul unor rutine de lungă durată.

Pentru adolescenți și tineri adulți:

- Intervenții preventive timpurii;

- Promovarea abstinenței totale față de factorii de risc;

- Educație pentru formarea unor obiceiuri sănătoase de la început.





Creșterea rolului specialiștilor în sănătate publică

Specialiștii în sănătate publică pot fi:

- angajați în unitățile școlare pentru educație timpurie în domeniul factorilor de risc pentru sănătate;

- comunicatori principali în campanii publice de informare sau advocacy;

- vectori de imagine pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Promovarea informării corecte asupra elementelor de sănătate publică

- adoptarea unei abordări strict științifice;

- demitizarea dezinformărilor prin referințe la surse verificate și credibile și oferirea de feedback bazat pe dovezi;

- obligativitatea precizării sursei informației, pentru a descuraja mesaje neștiințifice;

- mesaje ale Institutului de Sănătate Publică, de interes general, care să promoveze comportamentele pentru sănătate, ar putea apărea în casete pe site-urile instituțiilor publice, la fiecare accesare a acestora.

Utilizarea unor surse credibile de informare

- publicații științifice peer-reviewed;

- rapoarte ale organizațiilor de sănătate recunoscute;

- studii clinice;

- meta-analize.



Cultivarea gândirii critice în rândul populației generale

- încurajarea validării informațiilor din surse multiple;

- promovarea căutării de date și statistici relevante;

- dezvoltarea unei atitudini precaute față de conținutul alarmist și limbajul ambiguu sau neclar;

Integrarea inovației

- încurajarea utilizării aplicațiilor mobile și a dispozitivelor portabile pentru monitorizarea evoluției factorilor de risc la nivel individual;

- dezvoltarea de strategii inovatoare bazate pe tehnologie pentru schimbarea comportamentelor nesănătoase;

- identificarea unor noi canale de comunicare, pentru o livrare mai eficientă a mesajelor către publicul țintă;

- suport specializat pentru comunicarea în new-media (mediul online, rețele de socializare);





Intensificarea colaborării între sectorul public și cel privat

- încurajarea schimbului de expertiză și experiență între profesioniștii din sectorul public și privat;

- implicarea unor actori cât mai diferiți în promovarea sănătății și în identificarea efectelor factorilor de risc (medici, farmaciști, reprezentanți ai ONG-urilor etc.);

- atragerea în sistemul de sănătate a unor investiții și resurse suplimentare față de cele de stat;

- dezvoltarea și aplicarea unor mecanisme riguroase de monitorizare și evaluare a performanței politicilor publice, care să permită evaluarea sistematică a eficienței și a impactului intervențiilor în domeniul sănătății;

- implicarea comunităților locale ca agenți ai schimbării (vezi modelul Copenhaga în combaterea sedentarismului).

Noi politici de etichetare a produselor alimentare

- produsele alimentare ar trebui să aibă etichete prin care să fie marcați în mod distinct și vizibil compușii alimentari cu factor de risc pentru sănătate, astfel încât decizia de consum să fie una informată.





Implicarea activă a comunității și a instituțiilor publice locale

- crearea unor centre de educație pentru sănătate în comunități (la nivel de UAT pentru mediul rural, respectiv centre de cartier în mediul urban, publice sau private);

- înființarea unor departamente de sănătate publică la nivel de primării și consilii județene, care să dirijeze acțiunile pentru sănătate publică, în strânsă colaborare cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu (DSP, DSV);

- servicii de asistență medicală comunitară (inclusiv la domiciliu), oferite de furnizori publici sau privați;

- cu finanțare public-privată, să se organizeze concursuri tematice între comunități / școli (ex. pentru scăderea greutății – în condițiile în care România este pe locul 2 în Europa la obezitatea infantilă; pentru scăderea numărului de pacienți care reglează indicele glicemic prin medicamente etc.).

- oferirea de stimulente pentru întărirea comportamentelor sănătoase (de ex. vouchere pentru sălile de sport);

Implicarea personalului medical în educația pentru sănătate

- asistentele ar putea avea un rol activ în educația pentru sănătate;

- medicii de familie ar putea fi motivați mai mult pentru a se implica în educația pentru sănătate și în adoptarea unor comportamente preventive.





Crearea unor baze de date la nivel național pentru monitorizarea prevalenței/incidenței factorilor de risc pentru sănătate

- aceste baze de date ar ajuta la identificarea situației reale din teren, pentru politici țintite, în funcție de nevoile de intervenție cele mai stringente.





Acțiuni de informare pentru pacienții internați

- în spitale, ar putea fi instalate panouri pe care să ruleze materiale informative în vederea reducerii obiceiurilor cu risc pentru sănătate;

- tot în spitale, pot fi organizate sesiuni de informare periodică, pe secții, în funcție de patologiile bolilor, prin care pacienților să li se prezinte riscurile menținerii unor obiceiuri nesănătoase pentru starea actuală de sănătate, dar și modalități de coping (pot fi implicați medicii nutriționiști).

Politici pentru diminuarea cantității compușilor periculoși pentru sănătate din alimente, în vederea modificării percepției gustului

- plecând de la premisa că gustul se educă, se pot diminua treptat cantitățile de compuși nesănătoși din alimente, astfel încât noul gust să fie perceput ca o normalitate (de ex. este cunoscut faptul că, la noi, băuturile carbogazoase au un conținut mai mare de dioxid de carbon, întrucât aceasta este cerința consumatorului, bazată pe obișnuința din trecut).

- o parte din sumele obținute prin accizarea produselor care dăunează sănătății să finanțeze campanii de educație sanitară.

Reglementarea accesului la social media

- reglementarea accesului la social media sub anumite vârste, când nu există capacitate de discernământ asupra conținutului (în colaborare cu cei care dețin platformele, să nu se permită înregistrarea utilizatorilor sub o anumit vârstă).

Reglementarea publicității în mass media

- reclamele la produse care conțin compuși periculoși pentru sănătate sau cele care încurajează comportamente adictive să fie interzise pe canalele dedicate copiilor și adolescenților, respectiv să fie restricționate în timpul emisiunilor sportive.

Folosirea platformelor publice de genul ghiseul.ro pentru promovare de mesaje de educație sanitară (tip: evitați excesul de sare , zahăr, grăsimi)





Revalorizarea activităților sportive în școli și licee

- să creăm din nou o cultură a sportului și a mișcării în școli; la ora actuală, sportul mai este accesibil doar copiilor care provin din familii prospere din punct de vedere financiar, fiind practicat mai mult ca și activitate extrașcolară; activitățile sportive în școli și licee ar trebui valorizate din nou; școlile și liceele ar trebui să devină din nou baze de recrutare pentru sportivii de performanță; copiii și adolescenții care interiorizează cultura sportului sunt mai puțin dispuși să adopte comportamente nocive pentru sănătate, care le-ar periclita performanțele sportive;

- oferirea în școli și licee a unor vouchere pentru activități sportive (în Cluj-Napoca se oferă deja anual astfel de vouchere pentru copiii de clasa a III-a);

înființarea unor cluburi sportive de stat, cu acces gratuit;

- extinderea rețelelor de autobuze școlare pentru elevi: până în stația de autobuz, au câteva minute de mișcare;



Ore de educație pentru sănătate la toate nivelurile și ciclurile de învățământ

- ar trebui să fie o curriculă adaptată pe categorii de vârstă, diferită pentru fiecare an de studiu;

- cadrele didactice ar trebui instruite pentru depistarea precoce a comportamentelor nocive (cu potențial de transformare în adicție)

- un copil cu baze educaționale solide în ceea ce privește sănătatea poate fi un factor de influență în direcția schimbării comportamentelor în familie, în cercurile de prieteni sau chiar în comunitate;

- cu cât se implementează mai devreme astfel de practici, cu cât copiii sunt mai mici, cu atât crește aderența pentru adoptarea mișcării ca stil de viață și pentru combaterea comportamentelor de risc pentru sănătate.



Eficientizarea cheltuielilor pentru sănătate:

- introducerea unui contract cu drepturi și obligații între Casele de asigurări și beneficiarii sistemului de sănătate, care trebuie să înțeleagă că livrarea de servicii medicale în sistemul de stat este gratuită pentru beneficiari, dar generează costuri pentru sistem (comportamentele cum ar fi lipsa de aderență la sfaturile medicilor; neparticiparea la programele de prevenție sau de screening afectează sănătatea la nivel individual, dar generează și costuri pentru sistemul de sănătate).

- educația pentru sănătate să informeze și asupra mecanismelor de finanțare a sistemului, astfel încât resursele limitate (umane, financiare și tehnologice) să fie accesate rațional și responsabil, să se evite abuzurile în utilizarea unor servicii gratuite (de ex. apelul la ambulanță pentru cazuri care nu sunt urgente; neprezentarea la o consultație sau o ședință de terapie programată).

Ministerul Sănătății să coordoneze politicile publice care impactează sănătatea (tineret și sport, siguranța alimentară etc)

- instituțiile care au răspundere privind domeniul sănătății publice sunt în subordinea unor ministere diferite, ceea ce îngreunează comunicarea și luare deciziilor (ex. rezistența crescută a populației la antibiotice se datorează în mare parte lipsei de comunicare între Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii în privința substanțelor admise pentru tratamentele din sectorul zootehnic).





PRINCIPII ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE

Educația pentru sănătate: este esențial să încurajăm educația pentru sănătate în școli, comunități și în rândul pacienților. Informarea corectă reduce riscurile și ajută la prevenirea problemelor de sănătate înainte ca acestea să apară.

Abordări realiste și proactive: Sunt necesare abordări proactive, realiste și echilibrate, înțelegerea cauzelor rezistenței la schimbare, evitarea stigmatizării și oferirea de soluții alternative celor care nu reușesc să își schimbe comportamentul poate contribui la scăderea efectelor negative ale factorilor de risc.

Managementul calității totale în sistemul de sănătate publică: de la nivelul autorităților din domeniul sănătății, trebuie pus accent pe impactul acțiunilor și politicilor, alături de monitorizarea și evaluarea atentă a rezultatelor politicilor și acțiunilor (outcomes și outputs), pentru atingerea obiectului final – creșterea calității vieții la nivel de individ, comunitate, grup și societate.

Întărirea parteneriatului public-privat: Colaborarea dintre instituțiile publice, companiile private și societatea civilă este vitală pentru implementarea unor politici de sănătate publică eficiente și mai ales eficace.

Investiții în cercetare: Cercetările finanțate de instituții independente, cum este cazul proiectului nostru, pot oferi soluții inovatoare pentru politicile de sănătate publică.

Multidisciplinaritate și pluralism: pentru o abordare integrată a factorilor de risc pentru sănătatea publică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News