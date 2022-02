Mădălin Ionescu, internat la "Matei Balș", după infectarea cu Omicron: Sunt vânăt. Plămânii, afectați în proporție de 15%

"N-am mai postat nimic de trei săptămâni pentru că m-am infectat cu celebrul Omicron. Nu am mai răcit de 25 de ani, așa că m-a șocat destul de tare fapul că, după ce familia mea s-a infectat cu coronavirus, am început să am și eu simptome. Lucrul ăsta s-a întâmplat în urmă cu vreo 20 de zile şi a debutat furtunos. În prima noapte am făcut aproape 39 de grade temperatură. A doua zi, după ce am luat antitermice şi, la recomandarea medicului infecţionist, un antibiotic, un antiviral și o serie de vitamine, am avut o evoluţie destul de lejeră, cu excepția unui hârâit care mi-a apărut în piept şi care mi s-a părut o reacție alergică la un medicament pe care l-am luat”, a povestit Mădălin Ionescu, pe pagina sa de Facebook.

"Plămânii erau afectați în proporție de 15%"

"Ceea ce s-a întâmplat, ulterior, a devenit una dintre cele mai stresante perioade din viaţa mea. Atunci când am mai trecut prin perioade foarte grele, la limită, eram foarte tânăr, nu depindea nimeni de mine. (...) În a opta zi, m-am trezit din nou cu temperatură și sub o amenințare destul de gravă. Temperatura a ajuns pe la 38. Am controlat-o. Am apelat la echipa medicală pe care am solicitat-o în prima parte a bolii. Am făcut nişte perfuzii - sunt vânăt încă, un cocktail de vitamine, cu antiinflamatoare. Cu toate astea, şi a doua zi febra a reapărut, şi a treia zi. În a opta zi, practic, problemele au reînceput să apară şi s-au menţinut până în a unprezecea zi şi a trebuit să mă duc la spital, la Matei Balş. (...)

Mi-au făcut investigații și așa am aflat că am pneumonie! (...) Plămânii erau afectați în proporție de 15%. Am urmat un tratament nou, cu un antibiotic special. A avut un aport important la eliminarea acestei probleme pe care am căpătat-o. Pneumonia mi-a lăsat o sensibilitate, dar nu îmi mai afectează plămânii. Am slăbit 5 kg și am mai luat un virus sau o bacterie, probabil de la Petra, care s-a dus la grădiniță în această perioadă. Acum, am gâtul inflamat. Nu sunt refăcut”, a adăugat prezentatorul tv.

