Lucian Viziru a revenit acasă, după ce a locuit 7 ani în Germania. "O să râdeți. Îmi era frică"

După ce soția lui a venit în România pentru job, Lucian Viziru a decis că a venit momentul ca toată familia să se întoarcă acasă, din Germania, scrie Perfecte.ro.

Lucian Viziru a luat decizia de a se despărți de România și de a începe o nouă viață în Germania în urmă cu mai mulți ani. El a lăsat în urmă atunci cariera sa de actor și s-a făcut antrenor de tenis. După întoarcere cunoscut-o și pe fiica fratele lui, Augustin Viziru.

„Azi a fost prima dată când am fost în vizită la Augustin şi când mi-am cunoscut nepoţica.”, a spus acesta într-un vlog pe YouTube.

Se pare că chiar fratele său l-a convins și l-a ajutat să revină în țară.

"La început, mi-era frică de România. Dar acum lucrurile sunt un pic altfel. Sincer să fiu, de când am venit, m-am convins de faptul că, în Bucureşti, în România, lucrurile s-au schimbat în bine. O să râdeţi, dar mie îmi place ceea ce am găsit aici.”, a mai spus Lucian Viziru.

Augustin Viziru, despre relația cu fratele său, Lucian Viziru: Dacă spui ceva de el, te-ai nenorocit

Augustin și Lucian Viziru erau, cândva, doi frați ce apăreau mai mereu împreună în lumina reflectoarelor. De o bună perioadă de timp, cei doi au luat-o pe căi separate, iar fanii s-au întrebat cum este relația dintre cei doi acum. Augustin Viziru a decis să facă lumină și să dezvăluie cum se înțelege cu fratele său.

„Eu și fratele meu nu am avut o relație de frați care să petreacă timp non-stop unul cu celălalt, dar, dacă spui ceva de el, te-ai nenorocit! În primul sezon, el a fost motivul principal pentru care am fost aproape de câștig (n.r. – la «Ferma»). După ce a intrat, pe parcurs, și ceilalți s-au dat la el, am decis să îi elimin pe rând. Au devenit scopul meu în viață și, până nu i-am adus unde am vrut eu, nu m-am lăsat. Îmi iubesc foarte mult fratele, familia și cred că este cel mai important lucru în viață. Fără familie, degeaba câștigi Oscar sau la Loto, nu ai valoare”, a declarat actorul. Vezi mai mult AICI.