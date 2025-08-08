Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj

Paraziții și Vama au anunțat că nu vor mai concerta la Untold 2025.

Trupa Vama a precizat că decizia vine ”în urma unor neînțelegeri cu organizatorii Untold”.

Anunțul celor de la Vama

”După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025. Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii. Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj.Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have. Ne vedem la următoarele cântări: stay tuned”, a transmis trupa Vama, pe o rețea socială.

Și Paraziții și-au anulat concertul la Untold 2025

Și trupa Paraziții a transmis, vineri, un mesaj în care anunță că nu va participa la ediția Untold 2025, ”din motive independente de ei”. De asemenea, ”vor suspenda următoarele apariții live ale trupei”.

Paraziții ar fi trebuit să concerteze, azi 8 August, pe scena Alchemy, din cadrul Untold Festival 2025 - Cluj-Napoca.

De asemenea, DJ-ul britanic Wilkinson și-a anulat show-ul de la UNTOLD 2025. El ar fi trebuit să concerteze, joi seară, pe scena Alchemy, fiind headliner-ul principal al scenei.

