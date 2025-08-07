Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video

Totul s-a întâmplat când artistul Rag’n’Bone Man concerta pe scena principală a festivalului, amplasată pe Cluj Arena. La un moment dat, ecranele gigantice de pe scenă s-au blocat zeci de secunde, afișând o imagine statică a artistului, deși acesta concerta în continuare. Oamenii au început să vocifereze, iar cei din camera tehnică au reușit să rezolve problema.

Show-urile artiștilor sunt complexe și trebuie avut în vedere cooptarea unor echipe de profesioniști, care să livreze calitate, scrie publicația clujenii,care invocă faptul că organizatorii ar fi făcut ”în acest an economii și la echipa care se ocupă de show-urile live și acest lucru se vede”.

Video

Mai mult, unele voci spun că ediția a zecea Untold din acest an ar putea fi ultima.

