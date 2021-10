Liviu Vârciu, ieșire nervoasă după botezul fiului său: Zgârciților! Am rămas DATOR

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt părinții a doi copii superbi, fetiță și băiat, iar recent au organizat un botez de vis în cinstea celui mic.

Petrecerea a fost una cu fast la care au participat 300 de oameni, apropiați ai cuplului.

Mai în glumă sau mai în serios, Liviu Vârciu susține că a ieșit în pierdere după petrecerea organizată în cinstea băiețelului său, Matei Liviu. Mai mult, Liviu Vârciu a rămas și dator.

"Am rămas dator după botez! Zgârciților! Am ieșit în pierdere, nu am ieșit bine, nu au dat toți cât trebuie. Dar eu am plicurile acasă, unii nu au dat bine, las că merg și eu la ei la botez și o să dau tot atât!", a declarat Liviu Vârciu, la "Xtra Night Show".

El a mărturisit că a scos bani mulți din portofel pentru a organiza acest moment special din viața fiului său. Doar focurile de artificii de la botez ar fi costat 5.000 de euro, iar darul ar fi început de la 300 de euro.

"Eu nu sunt unul dintre artiștii ăia care fac botezul gratis, să fie clar! Eu am scos bănuții din buzunar pentru băiatul meu!", a mai spus prezentatorul TV.

Anda Călin, despre zvonul că organizează atât nuntă, cât și botez

Înainte de a face botezul, s-a zvonit că cei doi organizează în același timp și nunta. Iubita artistului a infirmat zvonurile și spune că evenimentul este dedicat doar băiețelului lor.

"Nu este adevărat. Așa cum am scris și pe invitații, lumea este așteptată la botez, nu la căsătorie.

Va fi o petrecere cu peste 200 de invitați și se va desfășura într-un cunoscut local din București. Nu m-am hotărât cu ce mă voi îmbrăca, voi purta sigur o rochie. Atmosfera la petrecere va fi întreținută de Jean de la Craiova, Bella Santiago. Taraful Cleante, Ionut Galani, Mircea Cazan. Vor fi alături de noi rudele și prietenii. Voi enumera doar câțiva dintre invitați: Pepe, Raluka, Andrei Ștefănescu, Oana Roman, Aurelian Temișan, Alina Pușcaș, Lora, Andreea Bănică. Va fi o seară cu surprize, chiar și la tort va fi un moment pregătit pentru invitați", a declarat Anda Călin pentru wowbiz.ro.

Anda Călin a vorbit despre relația pe care o are cu Liviu Vârciu, tatăl celor doi copii ai săi

"Ne-am cunoscut într-un restaurant şi atunci a spus, când m-a văzut prima oară, că o să fiu nevasta lui. Nici nu cred că m-a întrebat cum mă cheamă. Prima replică a fost "Ce faci, nevastă, în oraş?". Şi i-am spus că "am venit să fiu cu ochii pe el". Şi el m-a întrebat cu cine am lăsat copiii acasă. Şi i-am spus că sunt cu soacra mea. Culmea, acum copiii sunt cu soacra mea", a spus Anda Călin pentru click.ro.

"El stă foarte mult acasă şi atunci când stă acasă are multe lucruri de făcut. Meştereşte prin curte, dacă nu are ceva de făcut strică ceva să repare. Mai pune un copac, o dală, mai schimbă ceva, tot timpul este ceva de făcut la noi acasă. Sper din suflet ca anul ăsta să terminăm cu toate „construcţiile” de pe lângă casă şi să ne liniştim, să avem mult timp pentru noi, dar nici prea mult timp nu e bine, că după, dacă stai mult timp cu o persoană, îi vezi toate defectele şi dacă nu le are le găseşti", a mai spus iubita lui Liviu Vârciu.

Cât despre posibilitatea de a fi înșelată de artist, aceasta a vorbit într-un interviu pentru ciao.ro: "La începutul relației, a mai încercat să mai aibă niște scăpări, pe care nu le-a dus la bun sfârșit, pentru că nu a mai apucat. Nu știu dacă le-ar fi dus. El spune că nu - dar să nu băgăm mâna în foc nici pentru noi, dar pentru alții - și a văzut cum stă treaba cu mine, că mă cam prind de lucruri și nu prea poate face nimic și s-a potolit! El zice că oricum nu are nevoie și nu ar face nimic, dar, ți-am spus, nu băgăm mâna în foc pentru nimeni, atâta timp cât toate merg bine, îi oferi celuilalt încredere deplină", a mai spus iubita lui Liviu Vârciu.