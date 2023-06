Lista miniştrilor din Guvernul PNL-PSD. Ciolacu: Programul de guvernare şi lista cu miniştri o depunem în seara asta

"În seara aceasta se depun lista de miniştri şi programul de guvernare, astfel încât să se poată convoca Birourile permanente reunite pentru a se face calendarul de audieri, mâine, la comisii", a declarat Marcel Ciolacu.



Iată posibila listă a miniştrilor:

Prim-ministru - Marcel Ciolacu;



Viceprim-ministru - Marian Neacşu;



Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Sorin Grindeanu;



Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Adrian Câciu;



Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu;



Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - Radu Oprea;



Ministrul Apărării Naţionale - Angel Tîlvâr;



Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse - Gabriela Firea;



Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Ivan Bogdan-Gruia;



Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale - Marius Budăi;



Ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila.

Cătălin Predoiu - vicepremier şi ministrul Afacerilor Interne;



Marcel Boloş - ministrul Finanţelor;



Adrian Veştea - ministrul Dezvoltării;



Mircea Fechet - ministrul Mediului;



Luminiţa Odobescu - ministrul Afacerilor Externe;



Ligia Deca - ministrul Educaţiei;



Raluca Turcan - ministrul Culturii;



Alina Gorghiu - ministrul Justiţiei;



Sebastian Burduja - ministrul Energiei.

"Am votat participarea Partidului Naţional Liberal în cele două forme de guvern, aşa cum am anunţat înainte de şedinţa BPN, şi anume prima formă în care exista posibilitatea constituirii Guvernului pe structura coaliţiei cu contribuţia celor trei partide PNL, PSD şi UDMR şi cu acord parlamentar al minorităţilor, iar cea de a doua formă de structură a Guvernului în care coaliţia care realizează acest guvern este constituită din cele două partide - Partidul Naţional Liberal şi Partidul Social Democrat - cu acord parlamentar cu minorităţile. În final, am prezentat către membrii Biroului structura Guvernului a fost a fost aprobată şi nominalizările Partidului Naţional Liberal pentru fiecare funcţie în parte", a declarat Ciucă, citat de Agerpres.



Întrebat dacă va mai încerca să convingă UDMR să rămână la guvernare, premierul desemnat a spus: "Ştiţi foarte bine că atât PSD, cât şi PNL, am votat în forurile noastre de conducere ambele variante, şi cu prezenţa UDMR la guvernare şi fără prezenţa UDMR la guvernare".



"După conferinţele de presă, toţi cei desemnaţi, împreună cu preşedintele Senatului, domnul Nicolae Ciucă, vom vedea dacă continuăm discuţia sau vom depune lista de miniştri şi programul de guvernare. Programul de guvernare este finalizat. Din punctul meu de vedere, cu regret o spun, în acest moment, UDMR-ul şi mai ales colegii mei, domnul Tanczos Barna, domnul Cseke Attila, şi, nu în ultimul rând, domnul Kelemen Hunor, nu sunt în această coaliţie, dar, repet, seara nu s-a terminat încă", a declarat Ciolacu.

