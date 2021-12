Lidia Buble, UMILITĂ de Dani Oțil: Vezi? Și spuneți că noi bărbații suntem nu știu cum. La câta nasul ai, era normal

Lidia Buble a fost prezentă în emisiunea fostului ei iubit, "Neatza cu Răzvan și Dani" pentru a-și promova noua melodie, "Extrapolăm", pe care a lansat-o în urmă cu 6 zile și are deja sute de mii de vizualizări pe YouTube.

Vedeta a vorbit despre ultima perioadă din viața ei, dar și despre planurile de viitor, dar la un moment dat, Dani Oțil nu s-a putut abține și a luat-o la mișto pe artistă.

Florin Ristei a intervievat-o pe invitată, în timp ce Dani Oțil și Răzvan Simion se aflau și ei în platou. Lidia a spus că, în perioada următoare, își va scoate propriul parfurm, dat fiind faptul că a fost pasionată de mică de muzică și parfumuri și a dorit să scoată unul pe gustul ei.

"Am visat la asta de la o vârstă foarte fragedă. Pe lângă această pasiune de a cânta, eu am o pasiune foarte mare și pentru parfumuri. În cel mai scurt timp voi lansa parfumul la care am visat de o viață. Nu există zi de la Dumnezeu să nu fiu întrebată ce parfum folosesc", a declarat vedeta.

"Am vrut să spun o răutate"

Pentru că Dani Oțil și Răzvan Simion au auzit întreaga discuție, au decis să spună și ei ceva despre noua afacere a vedetei. Dani Oțil i-a spus invitatei sale că a remarcat faptul că în cabina prezentatorilor mirosul este foarte puternic, ceea ce înseamnă că parfumul vedetei este persistent.

"O să mai fie acolo pentru câteva săptămâni", i-a răspuns Lidia Buble.

Ei bine, discuția nu s-a încheiat aici, iar Dani Oțil a luat-o la mișto pe cântăreață, chiar dacă Răzvan Simion era prezent în platou. Acesta i-a spus că Lidia nici nu avea cum să se implice în alt proiect, ținând cont că are un "așa nas".

"Ahhh! Am vrut să spun o răutate, dar nu o spun… Că la așa nas, doar nu era să vinzi cordeluțe de păr. Ți se potrivește să vinzi parfumuri", a fost replica lui Dani Oțil la adresa Lidiei Buble.

Mai mult, Dani Oțil nu s-a putut abține și a profitat de prezența ei în platou și i-a pus câteva întrebări personale artistei.

Iată dialogul dintre cei doi

Dani Oțil: Ai fost la noi în cabină, să te schimbi?

Lidia Buble: Da, o să mai fiu câteva săptămâni!

Dani Oțil: Ei, lasă, că ai mai fost. Voiam să spun că, la câta nasul ai, normal că scoți parfum. Doar nu scoteai cercei.

Lidia Buble: Lasă, cu nasul ăsta miros eu hiturile.

Dani Oțil: Te-ai pupat cu ăla la Asia Express? (n.r Lidia s-a sărutat cu un tânăr din Israel, în timpul unei probe din competiție).

Lidia Buble: Da, două ore. Si la TV s-au dat doar 2 minute.

Dani Oțil: Cum îl chema?

Lidia Buble: Nu știu!

Dani Oțil: Eh, vezi? Și spuneți că noi bărbații suntem nu știu cum", a fost dialogul dintre cei doi, în care Lidia l-a întrebat pe Dani dacă e cumva nedormit din cauza copilului.

Dani nu s-a oprit aici și a continuat cu întrebările incomode. El a întrebat-o pe Lidia Buble de ce s-a despărțit de actorul cubanez Harlys Becerra, confirmând astfel despărțirea dintre ei. Însă, Lidia a refuzat să răspundă și a preferat să nu dea detalii despre viața ei privată.