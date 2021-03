Despărțirea dintre Răzvan Simion și Lidia Buble a luat prin surprindere pe toată lumea, iar aflarea identității noii iubite a prezentatorului TV a determinat-o pe artistă să facă dezvăluiri incredibile.

Întrebată de Marius Manole, într-o emisiune online, "când moare, de fapt, iubirea", Lidia Buble a răspuns, la Pro TV Plus:

"De 8 luni sunt o femeie singură, liberă, toată lumea știe. Sunt de părere că marea dragoste există o dată în viață. Nu știu dacă se poate să iubești și să te îndrăgostești la modul ăla nebun de mai multe ori. Că după te mai îndrăgostești și iubești e altceva. Te mai îndrăgostești, dar nu dragostea aia mare, dragostea vieții tale poate fi o singură dată, o singură femeie sau un singur bărbat.

Eu cred că Răzvan a fost marea mea dragoste. Așa am simțit eu. N-a fost ușor, dar între noi s-a consumat ce a fost de consumat. Aș fi ipocrită să spun că nu îl mai iubesc. Da, îl iubesc într-un alt fel și într-un alt mod. Dragostea se transformă".

Lidia Buble, despre Daliana Răducan, noua iubită a lui Răzvan Simion

În plus, întrebată dacă mai are fluturi în stomac atunci când vine vorba despre Răzvan Simion, mai ales acum, când s-a aflat identitatea iubitei acestuia, artista a completat:

"Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. Răzvan e un om foarte fain. E norocoasă".