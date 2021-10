Lidia Buble, probleme grave după Asia Express: Am aflat după un consult la medic. Imposibil!

"Doamneeeee, multzaaaam!

Pentru mine, a fost cea mai grea zi din Asia Express de până acum. Să strângi 25 de oameni care să stea după tine 2 ore ca să faci o probă? Cum a fost? Nu greu, FOOOOOARTE GREU! Aproape IM-PO-SI-BIL.

Cum a fost să cărăm 200 kg de vase pe un cărucior fără margini și pe un drum în pantă? Am simțit că se rupe mijlocul meu și brațele simțeam cum se desprind ușor din umeri. Iar când am ajuns în România, după un consult la medic, am aflat că m-am ales și cu o frumoasă HERNIE DE DISC.

Cum a fost să facem toate probele astea știind că piatra este roșie și astăzi sigur cineva pleacă acasă? K.O! COȘMAR! MUUULT STRES ȘI OBOSEALĂ PSIHICĂ. Așa că da, am meritat din plin să ajungem primele la Irina, să avem un bilet asigurat către Georgia.

Estera, ție vreau să-ți mulțumesc că m-ai suportat și că m-ai ținut strâns de mână. Te iubesc cum nici nu te gândești", a scris Lidia Buble pe pagina sa de Instagram.

Lidia și Estera Buble, probele din Cursa pentru Ultima Șansă care le-au pus capac

Cursa pentru Ultima Șansă din ediția 21 a sezonului 4 din Asia Express - Drumul Împăraților a fost una neașteptată și plină de surprize pentru cele trei echipe. Acestea au continuat să se lupte pe un traseu presărat cu multe misiuni ce au legătură cu recordurile turcești din Guinness Book.

După ce au trecut prin câteva probe care s-au bazat pe logică, răbdare, dexteritate și forță, concurenții "s-au lovit" de o nouă provocare. Cuplurile de vedete au fost nevoite să convingă 25 de persoane să se strângă într-un singur loc.

Misiunea s-a dovedit a fi una dificilă și pentru surorile Buble. Cele două au reușit să strângă un grup de bărbați datorită farmecului lor, însă grupul începe ușor să se destrame. Fetele nu au stat prea mult pe gânduri și au apelat la un truc neaștepat.

"Ne-a venit o idee să vorbim cu cei care erau deja în urma noastră, la rândul lor, să sune alți prieteni care să vină", a spus Lidia Buble.

Norocul le-a surâs și la această probă Esterei Buble și surorii sale. Un bărbat din grup și-a sunat toți prietenii, iar concurentele au reușit să strângă numărul de 25 de persoane. Mai mult decât atât, cele două au condus alaiul de bărbați cu foarte multă mândrie.

"Hai, băieții mei! Ce bine mă simt!", a spus Lidia Buble.

"Eram două zălude care merg cu un alai de bărbați.", a completat-o Estera Buble.

"Eu mă simțeam foarte tare în momentul ăla", a mai spus Lidia Buble.

Lidia Buble, revoltată. Câte kilograme a pus în plus la Asia Express

Următoarea probă pe care au avut-o de îndeplinit a fost cea a cântarului, unde Lidia Buble a dezvăluit că a acumulat 5 kilograme de când a venit în Asia Express - Drumul Împăraților. Concurenta a rămas surprinsă când s-a urcat pe cântar și a văzut câte kilograme are.

"Nu cred! Vai, m-am urcat pe cântar și am văzut cât am pus pe mine de când am venit. Mie mi s-a făcut rău. Esti, aveam 53 de kilograme când am plecat de acasă, acum am 58 de kilograme. Doamne ferește, leșin. De când am venit în Turcia mănânc foarte mult", a spus Lidia Buble, vizibil uimită.