Lidia Buble, GAFĂ colosală la Asia Express. Cum s-a făcut de RÂS în fața tuturor: Asta și cu Tonciu, CATASTROFE! - VIDEO

Lidia Buble și sora ei, Estera, au ajuns în ultimele patru echipe care luptă pentru premiul cel mare de la Asia Express.

La una dintre probe, departe de sora ei, cântăreața a fost protagonista unui moment extrem de rușinos, atunci când trebuia să explice unor studenți israelieni harta României și să localizeze Marea Neagră.

Videoclipul cu momentul ridicolo al Lidiei Buble a fost publicat pe TikTok, iar artista a devenit ținta ironiilor.

Vedeta stătea în fața unei clase pline cu studenți și se simțea vizibil încurcată și rușinată deoarece conștientiza că este protagonista unui moment penibil.

Lidia Buble a mărturisit că într-adevăr probele de la Asia Expres și oboseala și-au pus amprenta asupra ei.

"Eram blank. Mintea mea era pur și simplu blank (n.r goală)", a recunoscut Lidia Buble în testimonialele de după emisiune.

Internauții au comentat imediat la videoclipul cu Lidia Buble și au comparat-o cu Andreea Tonciu.

- "Asta și cu Tonciu, catastrofe! Horror! Cică mai sunt și vedetele României. Ne fac de tot râsul", a scris cineva în dreptul videoclipului.

Lidia Buble, probleme grave după Asia Express: Am aflat după un consult la medic. Imposibil!

Lidia Buble a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă după Asia Express.

"Doamneeeee, multzaaaam!

Pentru mine, a fost cea mai grea zi din Asia Express de până acum. Să strângi 25 de oameni care să stea după tine 2 ore ca să faci o probă? Cum a fost? Nu greu, FOOOOOARTE GREU! Aproape IM-PO-SI-BIL.

Cum a fost să cărăm 200 kg de vase pe un cărucior fără margini și pe un drum în pantă? Am simțit că se rupe mijlocul meu și brațele simțeam cum se desprind ușor din umeri. Iar când am ajuns în România, după un consult la medic, am aflat că m-am ales și cu o frumoasă HERNIE DE DISC.

Cum a fost să facem toate probele astea știind că piatra este roșie și astăzi sigur cineva pleacă acasă? K.O! COȘMAR! MUUULT STRES ȘI OBOSEALĂ PSIHICĂ. Așa că da, am meritat din plin să ajungem primele la Irina, să avem un bilet asigurat către Georgia.

Estera, ție vreau să-ți mulțumesc că m-ai suportat și că m-ai ținut strâns de mână. Te iubesc cum nici nu te gândești", a scris Lidia Buble pe pagina sa de Instagram.

Lidia Buble, revoltată. Câte kilograme a pus în plus la Asia Express

Următoarea probă pe care au avut-o de îndeplinit a fost cea a cântarului, unde Lidia Buble a dezvăluit că a acumulat 5 kilograme de când a venit în Asia Express - Drumul Împăraților. Concurenta a rămas surprinsă când s-a urcat pe cântar și a văzut câte kilograme are.

"Nu cred! Vai, m-am urcat pe cântar și am văzut cât am pus pe mine de când am venit. Mie mi s-a făcut rău. Esti, aveam 53 de kilograme când am plecat de acasă, acum am 58 de kilograme. Doamne ferește, leșin. De când am venit în Turcia mănânc foarte mult", a spus Lidia Buble, vizibil uimită.