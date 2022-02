Lidia Buble a slăbit 15 kilograme. Dieta cu care și-a transformat silueta: ”Am cam făcut foamea”

Lidia Buble a reușit să dea jos 15 kilograme printr-o alimentație sănătoase. Artista s-a ținut departe de grăsimi și spune că de sărbători a făcut foamea, de dragul siluetei perfecte.

”Mănânc sănătos, am introdus foarte multe salate în alimentație, consum foarte puțină carne la care adaug, zilnic, câteva ore de sport. Îmi iau, în fiecare zi, aportul de energie din micul dejun. Niciodată nu sar peste cea mai importantă masă a zilei. Pe lângă hidratarea zilnică, cu multă apă, am o alimentație sănătoasă. Consum multe salate, fructe și carne”, a mărturisit Lidia Buble, potrivit Spynews.

Lidia Buble nu consumă carne

Vedeta nu este vegetarian, însă preferă să stea departe de carne. Ea consumă carne doar de câteva ori pe an, la ocazii speciale.

„Eu de sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne. Mănânc foarte, foarte rar și asta se întâmplă cam de două ori pe an, să mănânc șnițel făcut de mama mea sau de soră-mea, Dia. În rest, mănânc doar pește, salată și alte cele, așa că eu am cam făcut foamea de sărbători. În afară de portocale, clementine, mandarine și câteva dulciuri sau paste, nu am mâncat aproape nimic, drept urmare eu încă mă gândesc la mâncare”, a adăugat artista, potrivit sursei citate.

Proba cântarului de la Asia Express

În urmă cu câteva luni, în timpul unei probe de la Asia Express, Lidia Buble și sora sa s-au urcat fiecare pe cântar pentru a vedea câte kilograme au. Șocul pentru artistă a fost uriaș, după ce a văzut că a câștigat cinci kilograme.

„Nuu! Nu cred! Și m-am urcat pe cântar și am văzut cât am pus pe mine de când am venit în Turcia. Mie mi s-a făcut rău. M-am îngrășat 5 kilograme. Leșin! Doamne ferește, 58,4 kilograme. Este enorm! Mănânc foarte mult de când am venit în Turcia, cerșesc încontinuu', a spus Lidia Buble, în timpul emisiunii Asia Express, de la Antena 1.

Ulterior, după concurs, vedeta declara că, de fapt, s-a îngrășat doar la Asia Express, dar televizorul a făcut-o să pară mult mai împlinită decât era.

„Spre uimirea tuturor, nu m-am îngrășat aproape deloc. Cele două kilograme luate în plus se văd la televizor ca și cum ar fi mult mai multe. Persoanele cu care m-am văzut la întoarcerea din emisiune erau chiar uimite, deoarece la televizor arătam într-un fel, iar în realitate eram tot o slăbătură. (râde) Acum, acele câteva kilograme în plus le-am dat jos imediat cu ajutorul masajului cu bambus și printr-o alimentație corectă”, a declarat Lidia Bible pentru Viva.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News