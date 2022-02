Legendarul fotbalist Roberto Carlos revine pe teren pentru un meci caritabil

Fostul mare fundaş brazilian Roberto Carlos (48 ani), care în 2016 a agăţat ghetele în cui, va reveni pe teren pentru un meci caritabil, de data aceasta pentru o echipă engleză de amatori, The Bull In The Barne United, scrie Reuters.



Compania eBay şi o organizaţie caritabilă au lansat la începutul acestui an o licitaţie, prin care toate cluburile din Sunday League (fotbalul de amatori din Anglia) erau invitate să cumpere bilete în valoare de 5 lire sterline pentru a avea şansa de a disputa un meci avându-l printre jucători pe celebrul Roberto Carlos. Toţi banii vor fi donaţi organizaţiei caritabile "Fotbal fără frontiere", care se ocupă de tinerii din mediile defavorizate din întreaga lume.



Meciul va avea loc în această lună, iar fostul internaţional brazilian va intra pe teren din postura de rezervă. Roberto Carlos a câştigat Cupa Mondială din 2002 cu Brazilia, trei titluri în Liga Campionilor cu Real Madrid şi patru titluri în La Liga tot cu "galacticii". Meciul va avea loc pe un stadion mult sub nivelul celor pe care evolua brazilianul, lângă Hanwood Village Hall, transmite Agerpres.

Alte ştiri din sport: Dinamo a adus un atacant străin, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

"FC Dinamo București și clubul francez USL Dunkerque au ajuns la un acord pentru transferul temporar al atacantului Désiré Segbe Azankpo la echipa din Ștefan cel Mare, până la finalul acestui sezon competițional, a anunțat administratorul special Iuliu Mureșan. 28 de ani, născut pe 6 mai 1993 în Benin, Désiré Segbe Azankpo și-a început cariera în fotbalul francez la Metz și a mai evoluat pentru Jeunesse Esch (Luxemburg), Le Puy Foot, Pagny și Epinal (Franța), Senica (Slovacia), Oldham (Anglia), Villefranche și Dunkerque (Franța).

9 este numărul oficial de joc al lui Azankpo la Dinamo București. 17 partide a jucat Azankpo în liga a doua franceză, în prima jumătate a acestui sezon, marcând un gol în Valenciennes vs Dunkerque (1-3). Azankpo a evoluat săptămâna trecută în meciul de campionat Dunkerque vs Paris FC (1-1). 14 selecții a adunat Azankpo pentru prima reprezentativă a statului Benin", transmite FC Dinamo Bucureşti pe pagina oficială de Facebook.

