Laura Vass nu mai e cine era! Conflict cu Dan Bursuc: Am decis amândoi să o luăm pe drumuri separate

Nu o mai cheamă așa cum știați. Laura Vass nu mai cântă sub numele care a consacrat-o în lumea manelelor în urmă cu câțiva ani. Cântăreața a fost nevoită să renunțe la ”brandul” ei din cauza fostului impresar.



Laura Vass este una dintre cele mai populare cântărețe de manele din România. În urmă cu câțiva ani, tânăra descoperită și promovată de Dan Bursuc rupea topurile cu o serie de hit-uri precum „Buzele tale, două petale”.

Cântăreața a fost nevoită să se reinventeze





Odată cu trecerea timpului, cântăreața a fost nevoită să se reinventeze. Au apărut anumite neînțelegeri cu omul care se ocupă de ea, astfel că artista a rămas fără numele de scenă. Acum, Laura se prezintă pe Youtube cu numele ei real, Brumă. În ultimele luni, cântăreața a lansat o serie de melodii, cu care a reintrat din nou în topurile muzicale. Artista a dat lovitura după mulți ani, alături de Jador cu piesa "Unfollow", care a acumulat până în prezent 42 milioane de vizualizări pe Youtube.



„Laura Vass este o marcă înregistrată de domnul Dan Bursuc, cu care eu am colaborat de la începuturile carierei mele. Am decis amândoi să o luăm pe drumuri separate. Nu ne-am mai înțeles. Eu sunt un om foarte diplomat, cu mine nu poți să te cerți.”, a dezvăluit Laura Vass în emisiunea „Viața vedetelor”, prezentată de Karym.



„Nu mi-a dat posibilitatea să-mi cumpăr numele. Nu a fost cu supărare. Eu eram foarte îndrăgostită în perioada aceea, eram fluturatică”, a spus Laura Vass despre momentul în care a aflat că nu mai poate cânta cu numele care a consacrat-o.

Ce meserie a avut Laura Vass după ce a renunțat la muzică

După ce a renunțat la cariera muzicală, Laura Vass a plecat în Londra, unde a lucrat în cadrul unui restaurant. Meseria de ospătar o rușina, conform spuselor ei, pentru că localul era frecventat de români care-i ascultau muzica.

„Eu am tras de această relaţie. A fost şi o perioadă roz, dar apoi nu a mai mers. La noi a fost vorba de gelozie. Mă suna mereu şi întreba unde sunt şi cu cine. Am renunţat la muzică pentru el. După ce a terminat relaţia, m-am stabilit la Londra. Au fost ani pierduţi din punct de vedere social. În aceşti ani petrecuţi cu el eu am învăţat multe. M-a marcat tot şi nici acum nu sunt pregătită pentru o relaţie” a spus Laura Vass, la Antena Stars, acum câțiva ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News