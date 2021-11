Larisa Drăgulescu recunoaște: "Îmi vând corpul. Sunt fericită. Copiii mei mă susțin"

"Copiii mei mă susțin, sunt mari, văd și ei în online tot ce se întâmplă. Sunt ok cu asta. Vorbim absolut orice, ne înțelegem bine, i-am educat în felul meu și eu zic că sunt bine educați și crescuți. Nu spun nimic despre asta. Sunt bine crescuți, amândoi au bursă de merit în clasa a 10 - a. Nu are nicio legătură cu ce fac eu", a spus Larisa Drăgulescu, în cadrul emisiunii "La Măruță", de la PRO TV, scrie viva.ro.

"Îmi vând corpul, dar nu mă interesează"

"Îmi vând corpul, dar nu mă interesează, fiecare face ce dorește cu corpul ei. Mie asta îmi place să fac. Sunt fericită, câștig bine. Pentru mine nu este nimic rău, nu înțeleg de ce unii se agită atât", a spus ea.

"Eu nu fac videochat, nu am făcut. Activez pe o platformă pentru adulți, dar nu intru în live cu ei. Eu le fac filmulețe interzise minorilor și cam atât. Fac și poze. Fac asta din ianuarie 2021. Înainte am lucrat în cluburile de noapte din Germania, a venit pandemia și am decis să mă retrag î perioada asta și să stau mai mult acasă. Așa mi-a venit ideea să lucrez pe aceste platforme online. Eu am declarat că am câștigat o avere, dar nu doar din aceste platforme, ci din tot ce am făcut în ultimii 5-6 ani", a spus ea.

"Mini-party de ziua mea. Vine și fostul soț cu actuala"

"Eu am avut mereu apartament în București, am stat și în Germania și Reșița. Am locuințe în toate cele 3 locații. De ziua mea voi face un mini-party, mai mult în familie. Vine și fostul soț cu actuala lui parteneră. Soțul meu este plecat în Germania, el nu va fi", a mai spus ea.

Marian Drăgulescu este unul dintre cei mai cunoscuți și de succes sportivi români. Chiar dacă pe plan profesional a avut o mulțime de reușite, ducând numele României la cele mai importantecompetiții din întreaga lume, pe plan personal a trecut prin multe, iar în spațiul public au apărut de-a lungul anilor o mulțime de acuzații și speculații.

Recent, sportivul a făcut dezvăluiri despre cele două divorțuri prin care a trecut, vorbind în premieră despre motivul pentru care nu au funcționat căsniciile lui.

Marian Drăgulescu are două divorțuri la activ iar de fiecare dată, căsniciile lui nu s-au terminat cu scandal. După divorțul de Drăgulescu, mama celor doi copii ai săi, sportivul a rămas în memoria opiniei publice drept un bătăuș.

Larisa Drăgulescu, sarcină pierdută

Mai exact, în 2006, Larisa și Marian Drăgulescu s-au căsătorit, când deja aveau un copil, iar Larisa era însărcinată din nou. În 2008 despărțirea a fost inevitabilă pentru că atunci a fost declanșată avalanșa de acuzații din partea soției că marele campion a bătut-o.

În 2019, Larisa Drăgulescu a pierdut o sarcină şi s-a despărţit şi de logodnicul ei de atunci. "Astăzi 13 Septembrie 2019 și cu luna plină pe cer, am pierdut sarcina și totodată și relația de dragoste cu Ovidiu Mihai! Consider că după un rău care simți că ți-a săgetat sufletul, va urma cu siguranță ceva bun. Vă rog să nu îmi puneți întrebări mai departe și să îmi respectați intimitatea.Tocmai de aceea am ales să vă anunț personal ca de fiecare dată nedorind să las false impresii. Mulțumesc", a scris Larisa Drăgulescu, pe Facebook.