VIDEO: Lamborghini pregătește noul Countach hibrid, la o jumătate de secol de la lansare

Producătorul italian de automobile sport Lamborghini a anunțat că pregătește noul model Countach. Conform The Verge, vechiul model este unul de legendă și mulți copii își acopereau pe vremuri camerele cu postere cu mașina.

Acum, modelul va reveni cândva în viitor. Într-un videoclip de pe site-ul web, Lamborghini spune că „viitorul este moștenirea noastră”, un motto interesant și cam vag. În timp ce nu ne așteptăm ca Lamborghini să facă o mașină complet electrică până în 2025, sursele familiare cu speța anunță că noul model să fie hibrid.

Numele ar urma să fie Lamborghini Countach LPI 800-4, iar modelul ar urma să fie dezvăluit în data de 15 august pentru a serba a 50-a aniversare a vechii mașini. Noul Countach ar avea 800 CP și tracțiune integrală.

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe