Data actualizării: 14:23 24 Sep 2025 | Data publicării: 13:04 24 Sep 2025

EXCLUSIV La despărțirea de Robert Redford, la Cultura pentru toți - VIDEO

Autor: Doinița Manic
La despărțirea de Robert Redford, la Cultura pentru toți
 

Moartea lui Robert Redford (1936-2025) este subiectul săptămânii, la Cultura pentru toți. 

Miercuri, 24 septembrie, începând cu ora 14:00, scriitorul Flaviu George Predescu și  criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre actorul Robert Redford (1936-2025). 

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. 

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube. 

x close