Kante, Jorginho şi De Bruyne, nominalizaţi pentru titlul de cel mai jucător european al anului

Kante şi Jorginho sunt colegi la Chelsea, cu care au câştigat Liga Campionilor, francezul fiind desemnat cel mai bun jucător al finalei, aşa cum s-a întâmplat şi după cele două meciuri ale echipei sale din semifinale.



Jorginho a câştigat în sezonul trecut şi Campionatul European cu Italia, în timp ce belgianul De Bruyne a avut evoluţii de excepţie pentru Manchester City, cu care a terminat învingător în Premier League şi a disputat finala Ligii Campionilor.



Unul dintre aceşti trei jucători, desemnaţi de o comisie alcătuită din antrenori şi ziarişti, va fi recompensat pe 26 august cu ocazia ceremoniei tragerii la sorţi a Ligii Campionilor, la Istanbul, şi îi va urma polonezului Robert Lewandowski (Bayern Munchen).



Premiul pentru cea mai bună jucătoare UEFA a anului va fi înmânat unei componente a echipei FC Barcelona, câştigătoare a Ligii Campionilor: Jennifer Hermoso, Lieke Martens şi Alexia Putellas au fost nominalizate pentru această distincţie.



Pentru trofeul de cel mai bun antrenor, au fost selectaţi Thomas Tuchel (Chelsea), Roberto Mancini (selecţionerul Italiei) şi Pep Guardiola (Manchester City), citează Agerpres.

Mbappe este jucătorul lui PSG, a subliniat antrenorul Pochettino

Kylian Mbappe este fotbalistul lui Paris Saint-Germain, a subliniat antrenorul Mauricio Pochettino, întrebat joi, într-o conferinţă de presă, despre zvonurile potrivit cărora atacantul se va despărţi în această vară de vicecampioana Franţei.



"Munceşte mult ca să aibă un sezon bun. Nu ne gândim la ce se spune de câteva săptămâni. Este jucătorul nostru şi îl văd rămânând în acest sezon pe care tocmai l-am început", a declarat Pochettino, citat de ziarul Le Parisien.



Întrebat dacă este nerăbdător să ajungă pe 31 august, la finalul perioadei de transferuri, pentru ca suspansul să se încheie, tehnicianul a răspuns: "Sunt multe lucruri. Îmi place mult perioada asta. O privesc cu plăcere. Este o partidă de fotbal. Se spun multe lucruri. Cu experienţa pe care o am în fotbal, unele lucruri se întâmplă, altele nu. Lucrul cel mai important este ca Kylian să rămână liniştit. Să ştie ce va face şi ceea ce clubul vrea să facă. Este foarte calm şi concentrat pe meciul de mâine. Trebuie să luăm trei puncte la Brest."



Întrebat dacă Mbappe şi-a anunţat coechipierii că vrea să rămână, Pochettino a spus: "Eu nu sunt în grupul de jucători. Iar discuţiile mele cu Kylian sunt despre fotbal. Mai are un an de contract dacă nu prelungeşte. Este jucătorul lui PSG."



Potrivit ziarului spaniol Marca, Mbappe este în centrul discuţiilor din vestiarul lui Real Madrid.