Iulian Fota, noul secretar de stat pentru afaceri strategice, stârnește uluire în MAE - surse. ”Vacanța s-a terminat pentru toată lumea!”

El este numit în locul lui Dan Neculăescu, noul ambasador al României la NATO. Iulian Fota este un nume controversat, el fiind cunoscut ca un apropiat al lui Traian Băsescu, căruia i-a fost consilier. De altfel, premierul Nicolae Ciucă pare că se înconjoară cu oamenii controversați apropiați de fostul președinte. La începutul lui decembrie, un alt controversat fost consilier din mandatul lui Traian Băsescu, Iulian Chifu, a prins un post de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului Nicolae Ciucă.

Despre numirea lui Iulian Fota deja se vorbește în termeni negativi în MAE. Numirea a creat stupoare în rândul funcționarilor din minister, conform unor informații DCNews.

Iulian Fota este fost șef al Colegiului Național de Informații al SRI. El predă la Academia Naţională de Informaţii și este director general al Institutului Diplomatic Român.

În trecut, el a ”uimit” prin engleza sa:

”Nu avem doar o criză a relației Rusiei cu Ucraina, ci o criză a relației Rusiei cu Occidentul. Iar marea miză a acestei bătălii nu este doar Ucraina, ci Europa și ordinea de securitate în Europa. Adică ce fel de reguli vom avea în chestiune de securitate de acum încolo. Rămân cele care sunt de 30 de ani și care au fost acceptate și de ruși sau se acceptă reguli noi. Cam aici suntem. Au bătut cu piciorul în ușă de două ori, acum încearcă să ne dărâme casa în cap și aici mă refer la Polonia, România, Slovacia, țările baltice, Finlanda, Suedia”, explica, recent, Iulian Fota, directorul Institutului Diplomatic Român, la Digi24.

”Uitați-vă din timp la belele, că ele vin din viitor”

În plus, Iulian Fota e de părere că Europa trebuie să se pregătească de o perioadă dificilă din punct de vedere al relațiilor cu Rusia. Iar războiul nu este exclus: ”Vacanța s-a terminat pentru toată lumea! Trebuie să acceptăm ideea. Dacă nici acum, după toată această cascadă de crize care ne cad în cap – de la cea geopolitică, la pandemie, cea de mediu, provocările tehnologice nu realizăm că vacanța s-a terminat și să începem un proces de adaptare la viitor, atunci... don’t look up! Mesajul filmului e clar: uitați-vă din timp la belele, că ele vin din viitor. Și este esențial rolul omului de știință ca să fie combătută problema existențială. Și când vine vorba de Rusia este și o miză existențială. Nu neapărat de supraviețuire a noastră ca popoare, dar a democrației care, chiar dacă nu e perfectă, rămâne cea mai bună formă de organizare pentru viitor”.

