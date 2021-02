Istoria cafelei, de la capre la cele mai performante modele de espressor profesional

În cazul în care cafeaua băută în această dimineață v-a luminat ziua și nu știți cui să mulțumiți, poate ar trebui sa începeți cu ciobanul etiopian Kaldi. Sau, mai exact, cu caprele lui, care se hrăneau cu fructele arborilor de cafea, găsiți din abundență în țara africană.

Observând că animalele deveneau foarte active și nu mai dormeau noaptea, păstorul a făcut legătura cu alimentația lor si a dat vestea mai departe, iar așa s-a “născut” una dintre cele mai apreciate băuturi din lume. Iar aceasta este doar una dintre curiozitățile pe care vi le-am pregătit in continuare, in cadrul articolului.

Este nevoie de doar 42 de boabe de cafea pentru a pregăti un “shot” la un espressor profesional. Cu siguranță știați că espresso este una dintre cele mai concentrate cafele din lume, dar nu vă gândeați că este nevoie de numai 42 de boabe pentru a pregăti o ceașcă. La începutul secolului al XX-lea, această licoare se pregătea manual, la Milano si în restul Italiei, însă în prezent se folosește o mașinărie specializată, numita espressor profesional. Aceasta permite extragerea rapidă a aromelor din boabe și formarea unui strat superior de spumă fină și cremoasă;

1. Cafeaua este a doua cea mai vândută marfă din lume, după petrol. Aflând această informație, expresia “aurul negru” tocmai a căpătat încă un sens, având în vedere că și cel de-al doilea produs de pe lista celor mai vândute din lume are tot culoarea închisă. Iar, dacă dețineți un restaurant, un bar sau o cafenea, înțelegeți acum de ce trebuie să achiziționați un espressor profesional și care sunt beneficiile acestuia. La Fresco Expert, găsiți unele dintre cele mai performante modele din lume, la preturi corecte și cu o durată îndelungată de viață, cu ajutorul cărora îi veți putea “trezi” chiar și pe cei mai morocănoși clienți ai dumneavoastră;

2. În Europa, cafeaua a fost folosită inițial drept medicament. Licoarea neagra magica ce poate fi preparata la un espressor profesional a ajuns pe Bătrânul Continent abia în secolul al XVII-lea, fiind inițial comercializată in farmacii drept remediu medicinal. De fapt, si in ziua de astăzi cafeaua poate fi considerată un “medicament” împotriva oboselii si letargiei. Istoria cafelei in Europa începe in anul 1615, când aceasta a fost adusa de comercianții venețieni, însă primii care au gustat-o au numit-o “invenția amară a Satanei”. Poate dacă nu era Papa Clement al VIII-lea, care sa aprecieze atât de mult gustul acestei licori, ea nu mai ajungea astăzi sa fie preparata la espressoarele profesionale din întreaga lume;

3. O ceașcă de 100 ml de cafea pregătită la espressorul profesional are doar 1,6 calorii. Vorbim despre o singură porție de cafea simplă, neagră, întrucât dimensiunea ceștii și mai ales adăugarea de lapte, frișcă, zahăr sau îndulcitori vor face ca numărul caloriilor sa “explodeze” pur si simplu. În ceea ce privește conținutul de cofeină, acesta este de 75-100 de miligrame per ceașcă, în timp ce aportul sănătos, conform medicilor, este de 400 de miligrame pe zi pentru persoanele obișnuite si de 200 de miligrame pe zi pentru femeile însărcinate si cele care alăptează. potrivit Aradon.