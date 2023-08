Isărescu (BNR), precizări importante despre creșterea taxelor și impozitelor: Poate am folosit o terminologie ușor prea tehnică! / video

Într-o conferință de presă de la Banca Națională a României, guvernatorul Mugur Isărescu a făcut precizări privitoare la comunicatul remis de BNR luni, în care se atrăgea atenția asupra incertitudinile care planează asupra evoluției inflației:

„În comunicatul nostru am precizat acest lucru poate cu o terminologie ușor prea tehnică. Am văzut că s-a citit total eronat, că am atenționat Guvernul sau am avertizat Guvernul. Nu e vorba de nicio atenționare a Guvernului și fac această precizare să nu facem știri din știri. Acolo am vorbit de incertitudini la adresa prognozei, a scenariului de bază. Nu că am fi spus noi că atenționăm Guvernul că dacă va majora impozitele crește inflația. Nici nu este adevărat acest lucru. Numai unele impozite majorate duc la creșterea inflației și anume cele directe, pe consum, accizele și TVA-ul. Celelalte impozite, pe venit de exemplu, pot să aibă chiar efect contrar. E mai greu de calculat la creșterea impozitelor pe venituri. Ea duce la scăderea cererii agregat, oamenii câștigă mai puțin și scade cererea agregat. S-ar putea chiar să scadă prețurile, dacă majorezi impozitele pe venit.

Nici pe departe nu am transmis noi acest semnal, ci am spus un lucru foarte clar. Noi am spus că această perspectivă a inflației este influențată de incertitudini. Nu știm cum va fi programul, nu știm nici efectele acestor măsuri de plafonare a adaosului comercial. Acesta este mesajul nostru corect. Incertitudinile nu înseamnă neapărat creșteri“, a spus Mugur Isărescu în conferința de presă.

