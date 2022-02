Irinel Columbeanu, declarații de la spital: Am mai avut un AVC, mai greu decât ăsta de acum

Momente grele pentru Irinel Columbeanu. În vârstă de 64 de ani, fostul bogătaș de la Izvorani trece prin momente critice, după ce a fost luat cu Ambulanța, în urma unui accident vascular cerebral (AVC), pe data de 18 februarie. Luni va fi operat la Spitalul Elias din București, conform Click!.

De o săptămână și jumătate se află internat la Spitalul Elias, după ce a suferit un AVC. Este al doilea accident vascular cerebral, primul fiind la vârsta de 23 de ani. Click! a aflat toate detaliile despre starea de sănătate și intervenția pe care o va suferi luni.

"Sunt la Spital de Elias din data de 18 februarie. La două zile după lansarea cărții mi s-a făcut rău și am fost adus aici. Nu am avut niciun semn care să mă avertizeze, brusc am avut o stare de moleșeală, leșin, cauzate de oboseala acumulată cu cele doua lansări. Acum sunt sub supraveghere medicală, sunt foarte bine îngrijit, am alături colegii de salon care sunt haioși, sunt foarte răsfățat. Am o medicamentație pe care o respect, dar și un regim. Nu mai mănânc dulciuri, evit grăsimile, tot ce pune în pericol sănătatea, pentru că am colesterolul mare", a declarat Irinel Columbeanu, pentru Click!

Din păcate, fostul om de afaceri nu va părăsi spitalul prea repede, așa cum se aștepta. Luni, el va suferi o intervenție în cadrul spitalului Elias. "Da, voi mai rămâne sub supraveghere medicală. Luni, 28 februarie, mă va opera doamna doctor Petrescu, este o intervenție la nivelul vaselor de sânge care duc la creier. Nu am emoții, știu că sunt pe mâini bune", a mărturisit Columbeanu pentru Click!

Nu este la primul accident vascular cerebral

Fostul milionar a mai suferit o intervenție în 1981, la vârsta de 23 de ani. "Nu prea am avut probleme de sănătate, nu am fost un om bolnăvicios. Doar că în 1981 am mai avut un AVC și drept să vă spun, a fost mai greu decât ăsta de acum. Nu m-am speriat nici atunci mai ales că eram tânăr", a spus încrezător Irinel.

Irinel a scris două cărți despre viața sa

Pe data de 16 februarie, Irinel Columbeanu a avut lansarea celui de-al doilea volum din trilogia „Istoriile unui vehement”. Asta s-a întâmplat cu câteva ore înainte să sufere AVC-ul.

În cadrul acestei cărți, Irinel a fost cât se poate de deschis. A dat cărțile pe față și a spus lucrurilor pe nume, chiar și atunci când a venit vorba despre mariajul tumultuos pe care l-a avut cu fostul model, Monica Gabor.

Lansarea cărții „Apofenia” a avut loc la Palatul Suter din București. Fostul soț al Monicăi Gabor a fost emoționant, însă și-a amintit cu drag de cele mai frumoase și totodată intense momente pe care le-a trăit de-a lungul vieții sale.

