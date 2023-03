Irina Fodor, reproșuri pentru soțului ei, Răzvan Fodor: Uneori îi atrag atenția. 16 ani mai târziu, faptele îmi arată că instinctul a funcționat...

Irina Fodor a vorbit despre relația pe care o are cu soțul ei, Răzvan Fodor, și reproșurile pe care i le face uneori, după 16 ani de relație.

"El este un om foarte pasional și uneori îi atrag atenția dacă își apără prea vehement ideile… fixe. Nu le-aș numi chiar reproșuri, mai degrabă pot să spun că umblu la reglajul fin. (râde) El a fost foarte sincer și deschis încă de la începutul relației noastre. Așadar, am luat decizia că omul ăsta mi se potrivește perfect, cu bune și cu rele, în deplină cunoștință de cauză. 16 ani mai târziu, faptele îmi arată că instinctul a funcționat impecabil", a spus Irina Fodor pentru viva.ro.

"Mai apar mici conflicte"

"Se râde mult în familia noastră, se râde chiar și când poate nu e neapărat de râs, dar așa ne-am învățat noi să trecem peste momente mai dificile. Normal că nu suntem tot timpul de acord, că mai apar mici conflicte, doar că ce ne face să găsim o cale de mijloc, întotdeauna, este faptul că niciunuia dintre noi nu îi pică bine să îl vadă pe celălalt supărat sau îmbufnat, iar asta tot din iubire vine și din faptul că ne pasă de partener. E drept însă că o ceartă cu adevărat serioasă nu a existat până acum. Sau poate nu am făcut-o noi serioasă", a mai spus Irina Fodor.

"Am ajuns să dormim ca în gară"

Anul trecut, în vară, Irina Fodor mărturisea pentru Click că, de-a lungul căsniciei sale cu Răzvan Fodor, a făcut compromisuri. Cel mai recent este legat de faptul că soțul său preferă să doarmă pe canapea, lucru ce o deranjează teribil pe aceasta.Irina este enervată de faptul că soțul său alege să se odihnească pe canapea, în locul unui somn odihnitor în dormitorul lor mare și frumos amenajat.

"Mă chinui cu treaba asta de multă vreme. Așa că am făcut acest compromis, cum îi zici, și rămân și eu lângă el. Și, până la urmă, am ajuns să dormim ca în gară, amândoi pe canapea. Decât să dorm singură în dormitor, am preferat să dormim amândoi pe canapea. Dar nu mă las! În fiecare seară mă culc bombănind lângă el” a mai spus Irina Fodor pentru sursa citată.

Irina Fodor și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai frumoase și sudate cupluri din showbizul autohton. Între cei doi este o diferență de vârstă de 14 ani.

