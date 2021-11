Iohannis, declarații. Chirieac: Asta ar însemna să îşi asume responsabilitatea

"Poate ne va spune ce a făcut la importanta reuniune de la Glasgow, la care domnia sa a participa, sau poate ne va povesti şi despre alte călătorii, că a fost în vreo şapte destinații de la 1 septembrie de când a început criză politică, toate foarte importante fiindcă, desigur, nu?, România trebuie să aibă prezență externă în continuare, indiferent de situaţia din ţară", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea Decisiv, prezentată de Cătălina Porumbel la Antena 3.

Cât despre posibilitatea ca preşedintele să facă declaraţii referitoare la subiectele interne fierbinţi, analistul politic a mai spus: "Asta ar însemna ca domnul Iohannis să îşi asume responsabilitatea, că dânsul a învins pandemia în iunie. Criza această politică îl are şi pe dânsul drept autor fiindcă a împins Constituţia în limitele sale, când nu a dat PSD-ului mandat, în decembrie anul trecut, de formare a Guvernului... Sunt foarte multe lucruri aici... Când l-a desemnat pe domnul Cioloș premier şi nu a cerut PNL să voteze acel Guvern, când l-a desemnat pe domnul Ciucă cu un mandat inflexibil, cum se spune, şi nu a putut să formeze Guvernul şi acum susţine premierul. Păi, PSD nu are cum să accepte aşa ceva, în opinia mea. Poate acceptă".

Iohannis nu s-a întâlnit aseară cu liderii PNL

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan spune că liderii partidului nu s-au întâlnit aseară cu președintele Klaus Iohannis:

„Nu a fost o întâlnire, de unde până unde a apărut chestiunea asta? Eu nu am fost, Flutur nu a fost, Bode nu a fost, Dumitrescu nu a fost, Cîțu, dacă a vorbit la telefon e altceva, dar nu a fost o întâlnire. Aseară, când am plecat de aici, am avut o convorbire cu Manfred Weber și cu alți lideri europeni pe subiectul alegerilor președintelui Parlamentului European, după asta am avut materialele legate de drepturile de vânzare a terenurilor în statele europene, am cerut materiale pentru a vedea care e legislația în toate statele europene, iar după aceea m-am uitat cu fiul meu la meci. Nu a fost o întâlnire aseară cu președintele Iohannis. De unde a ieșit asta?“, a precizat europarlamentarul Rareș Bogdan.

În această dimineață au apărut informații potrivit cărora, în cursul nopții, între președintele Klaus Iohannis și PNL ar fi avut loc o întâlnire. Singura condiție pusă de Klaus Iohannis ar fi ca funcția de premier să rămână la PNL, conform Antena 3.

Acest articol reprezintă o opinie.