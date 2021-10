Ioana Constantin (PMP): Desemnarea lui Cioloş, răspunsul dat de Iohannis către USR pentru votul de la moțiune

"Jocul politic continuă, fără nicio legătură cu realitatea românilor. Cu nominalizarea lui Cioloș, Iohannis a cumpărat timp pentru Cîțu și pentru PNL și a pus USR, fostul partener de guvernare, într-o poziție complicată, după ce au votat dărâmarea Guvernului, iar acum trebuie să găsească o majoritate. E răspunsul dat de Iohannis către USR pentru votul de la moțiune.

Nimeni nu a avut azi intenția formării unei majorități și rezolvării crizei politice. Între timp, România a activat Mecanismul European de Protecție Civilă - Polonia, Ungaria, Germania, Olanda și Franța deja au răspuns și ne ajută cu concentratoare de oxigen și medicamente. La fel, prețurile continuă să crească, școlile se închid zi de zi, iar iarna care vine se anunță extrem de dificilă economic.

Dar se vorbește foarte puțin despre punctul critic atins de criza sanitară și de problemele economice cu care se confruntă deja românii și firmele românești. Jocul politic primează. Poate de data asta românii nu vor mai uita", a transmis Ioana Constantin printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Iohannis: Am decis să-l desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe Dacian Cioloş

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni, că a decis să-l desemneze pe Dacian Cioloş candidat pentru funcţia de prim-ministru.



"Formaţiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, aşa cum reprezentanţii acestor formaţiuni le-au prezentat şi opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reţinut una pe care o voi şi pune în practică, şi anume am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloş", a spus Iohannis, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.



"În toate discuţiile am reiterat importanţa unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. Este extrem de important să se gestioneze bine situaţia pandemică. Este foarte important să se gestioneze creşterea preţurilor la energie şi să se ia măsuri pentru ca celelalte preţuri să nu crească la un nivel insuportabil pentru populaţie. Este foarte important să beneficiem de sumele mari de care poate să dispună România prin PNNR şi să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. De asemenea, am reiterat importanţa pregătirilor pentru perioada de iarnă şi am subliniat că acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români şi nu certurile politice între diferiţi actori", a spus Iohannis.



Şeful statului a avut luni consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru.