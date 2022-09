International Conference on Neuroprotective Agents - Un nou eveniment de top pentru neurologia românească, la Cluj-Napoca

"Reprezentanți ai unor prestigioase instituții internaționale de cercetare științifică s-au întâlnit în cadrul International Conference on Neuroprotective Agents (ICNA), organizată de Prof. Dr. Dafin Mureșanu la Cluj-Napoca, cu susținerea Institutului RoNeuro, Centrul de Cercetare și Diagnostic al Bolilor Neurologice din Cluj-Napoca cu scopul de a împărtăși expertiza lor privind evoluțiile din domeniul neuroștiințelor și pentru a avansa perspective științifice noi în domeniul neuroprotecției și neuroregenerării.

Astfel, cea de a 15-a ediție a International Conference on Neuroprotective Agents a avut loc în perioada 11-14 septembrie 2022 la Grand Hotel Italia în Cluj-Napoca, evenimentul desfășurându-se în format hibrid (cu participare atât online cât și fizic) și a adus împreună personalități marcante și un larg public internațional. Structurat de-a lungul a 3 zile și 7 sesiuni, evenimentul a inclus și o sesiune de postere, unde tineri cercetători în domeniul medical au afișat lucrări originale.Personalități de renume precum Dr. William Slikker, Russell J. Andrews, Dr. Tucker A. Patterson și Profesor Dafin Mureșanu au coordonat această conferință multidisciplinară.

Dr. William Slikker Jr. a ocupat funcția de director al Centrului Național pentru Cercetare in Toxicologie a FDA (U.S. Food and Drug Administration - Agenţia pentru Alimente şi Medicamente) până în luna martie a acestui an. Dr. Slikker este profesor adjunct in cadrul departamentelor de Pediatrie, respectiv Farmacologie și Toxicologie ale Universității Arkansas pentru Științe Medicale. Co-fondator și fost președinte al Societății MidSouth pentru Biologie Computațională și Bioinformatică, precum și fost președinte al Academiei Științelor Toxicologice și a Societății de Toxicologie, Dr Slikker deține o expertiză la nivel înalt în neurotoxicologie, neuroprotecție, biologia sistemelor și evaluarea riscului.

Dr. Tucker A. Patterson este Director Interimar la Centrul Național pentru Cercetare în Toxicologie al FDA (U.S. Food and Drug Administration - Agenţia pentru Alimente şi Medicamente S.U.A), începând cu luna martie a anului 2022. În trecut, a îndeplinit funcții de Director Adjunct al Oficiului de Cercetare, Director Asociat și manager de program pe Științele Sănătății în Regulatory Compliance & Risk Management la NCTR (National Center for Toxicological Research - Centrul Național pentru Cercetare Toxicologică).

Dr. Tukker deține o experiență de peste 30 de ani în cercetarea în domeniul neuroștiințelor și neurotoxicologiei.Dr. Russell J. Andrews este Asociat Ames (Sisteme Inteligente & Nanotehnologie) la Centrul de Cercetare Ames al NASA (National Aeronautics and Space Administration - Administrația Națională Aeronautică și Spațială), în California. Absolvent al studiilor medicale din cadrul Universității Harvard din S.U.A, s-a specializat pe domeniul neurochirurgiei. Cu o experiență vastă în cercetare și educație în instituții precum Stanford University Medical Center, State University of New York Upstate Medical Center, Texas Tech University Medical Center, Dr. Andrews a adus Conferinței Internaționale a Agenților Neuroprotectori o perspectivă unică.

“Manifestarea științifică, International Conference on Neuroprotective Agents s-a derulat în premieră în România, la Cluj Napoca și a reunit mari personalități mondiale din domeniul neuroștiințelor, a căror preocupare comună a fost reprezentată de schimbarea de paradigmă a conceptului de neuroprotecție într-un context global extrem de complicat dacă luăm în considerare influența crescândă a factorilor de risc ai afecțiunilor neurologice.

Situația este cu mult mai complexă din perspectiva modificărilor geopolitice, a celor climatice, dar mai ales a crizelor socio-economice generate, pe de o parte, de pandemia COVID-19, iar pe de altă parte, de conflictul armat de lungă durată din estul Europei” a declarat Prof.Dr. Dafin Mureşanu, preşedinte al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) şi al Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS).

Scurt istoric și scopul International Conference on Neuroprotective Agents

Această serie de conferințe a debutat în urmă cu peste 30 de ani la inițiativa doctorilor William Slikker Jr. și Bruce Trembly. Prima conferință a fost susținută în Rockland, Maine, în 1991 apoi, odată la doi ani, începând cu 1994, în diverse locații din SUA, Italia (Lacul Como, 1996) și Spania (Bilbao, 2016). Din nefericire, Dr. Bruce Trembly a decedat în anul 2015.

Dr. Slikker s-a retras din funcția sa de director al Centrului Național pentru Cercetare în Toxicologie al FDA (U.S. Food and Drug Administration - Agenției S.U.A pentru Administrarea Alimentelor și Medicamentelor) în 2022. Scopul ICNA este de a aduce împreună personalități din domeniul clinic și al științelor de bază din mai multe țări, cercetători cu expertiză în diverse discipline, într-un forum comun, cu scopul de a discuta multiple abordări în domeniul neuroprotecției. Primele două zile ale ICNA de la Cluj Napoca au acoperit sesiunile de prezentări, alături de activități sociale în timpul după-amiezii și serii, iar prima partea a zilei de miercuri a fost dedicată sesiunilor finale, urmate de concluziile generale. Sesiunile structurate pentru a acoperi teme similare din domeniul neuroprotecției au fost urmate de discuții cu publicul.

Perspective internaționale asupra neuroprotecției și neurotoxicității

Evenimentul a adus împreună speakeri internaționali, precum Gu Qiang, Zhang Xuan, Liu Fang, Wang Cheng, Mureșanu Dafin, Todorovic Slobodan, Morgan Phil, Jevtovic Todorovic Vesna, Figueiredo Taiza, Michael Perouansky, Margaret Sedensky, Requejo Catalina, Vaquero Andrea, Iker Barrutieta-Arberas, Jose Vicente Lafuente, Russomano Thais, Félix Hugo, Figueiredo Jose, Hynynen Kynynen, Wei Huafeng, Khan Tariq, Ashraf Mohammad, Lin Anya Maan-Yuh, Kuffler Damien, Ann Marini. La conferință a participat și Dr. Marc Fisher, președintele Organizaţiei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral (World Stroke Organization – WSO), cu o prezentare pe tematica noilor tratamente în bolile cerebrovasculare. Multidisciplinaritatea a reprezentat una dintre caracteristicile principale ale evenimentului.

Prin lucrările prezentate, au fost abordate subiecte diverse și de actualitate, precum neuroinflamația, leziunile cerebrale traumatice, strategii neuroprotectoare în boala Parkinson, eficacitatea agenților neuroprotectori, neurotoxicitate, noi tratamente în bolile neurovasculare, utilizarea celulelor stem neurale pentru testarea neurotoxicității, provocări și reușite medicale în misiunile spațiale, metode non-invazive de monitorizare a presiunii intracraniene, managementul neurotraumei în țări în curs de dezvoltare, leziuni cerebrale traumatice la motocicliști, metode de eliminare/reducere a durerii asociate “membrelor fantomă”, și multe altele. Lucrările au acoperit tematici din știința de baza, atât din perspective neurologice, farmacologice, anesteziologice, cât și din perspectiva socio-economică.

Profesorul Dafin Mureșanu a fost gazda International Conference on Neuroprotective Agent (ICNA)-2022, alături de Dr. William Slikker , Dr. Tucker A. Patterson, și Dr. Russell J. Andrews. Aceștia au dialogat cu personalități importante din domeniul cercetării din întreaga lume, in special Statele Unite ale Americii (S.U.A) care, prin expertiza lor, și-au adus contribuția la buna desfășurare a acestui eveniment impresionant.

Despre Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN)

Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) a fost înființată în 2005 de către un grup internaţional de medici şi cercetători, la inițiativa Prof. dr. Dafin F. Mureşanu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, a Prof. dr. Ovidiu Băjenaru și a Prof.dr. Bogdan Popescu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. SSNN este o organizaţie ştiinţifică dedicată cercetării fundamentale şi clinice, crearea unui forum de discuţii pentru a contribui la o mai bună înțelegere a proceselor neurobiologice endogene și dezvoltarea unor strategii terapeutice farmacologice şi non-farmacologice în domeniul neuroprotecției şi neuroregenerării".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News