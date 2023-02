Inteligenţa artificială, aliat în Ministerul Digitalizării. Burduja, anunţ în premieră: Lucrăm la digitalizarea fluxurilor de documente. Ideal ar fi să scăpăm de hârtie!

Încă mai avem de furcă cu munţii de hârtie de semnat şi vrafurile de documente scrise, la nivel de instituţii şi ministere. Subiectul a fost dezbătut şi în cadrul emisiunii D'ECONOMICS.

"Cea mai mare parte din această librăriile la care Chat GPT apelează e în limba engleză, e normal să nu surprindă toate subtilităţile limbii române. De aceea este necesară dezvoltarea unui model de limbaj pentru limba română pentru inteligenţă artificială. Sunt câteva state care s-au apucat deja, Suedia, de exemplu - nici nu e o investiţie foarte mare. Şi noi, în perioada următoare, asta vom face cu mediul academic şi cu câţiva actori privaţi - vom investi într-un asemenea model care, ulterior, va putea fi folosit şi în mediul privat şi de către societatea civilă. Vom avea o inteligenţă artificială mult mai riguroasă din perspectiva informaţiilor în limba română.

Media de vârstă a calculatoarelor în Ministerul Digitalizării e undeva la 5 ani de zile. Noi am alocat fonduri pentru dotări atât pe mandatul meu cât şi în anii trecuţi. Atunci când un angajat are nevoie de un sistem nou, am găsit de fiecare dată resurse să-l modernizăm, măcar aici la Ministerul Digitalizării să facem asta.

Şi vă mai anunţ un lucru în premieră: lucrăm la un program de digitalizare a fluxurilor de documente din minister, idealul fiind să scăpăm de hârtie. Nu se va face de azi pe mâine sau de pe o lună pe alta, dar am început şi lucrăm într-un ritm foarte bun iar în următoarele luni vom avea deja primele progrese din acest punct de vedere" a precizat ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, în cadrul emisiunii amintite.

"Când vine vorba de fluxurile de documente, ministerul nu are în acest moment o platformă care să gestioneze acest flux de documente. Am pus această problemă din prima zi, cum să fii în Ministerul Digitalizării şi să plimbi hârtii toată ziua? Pentru cloud-ul guvernamental, migrarea a 30 de instituţii publice de nivel central, la finalul anului 2026 trebuie făcut, asta este ţinta asumată în PNRR”, a mai spus Burduja în trecut.

