Începe vaccinarea! Ce se pregătește și de ce e toată lumea cu ochii pe Parlament

Autoritățile au lansat un nou demers național care vizează întreaga populație. Specialiștii avertizează: Datele sunt clare, iar măsurile trebuie luate acum. Tot ce trebuie să știi, explicat de experți, pas cu pas.

În Parlament a fost anunțată o inițiativă care ar putea schimba strategia de prevenție din România. Cifrele îngrijorează, iar medicii transmit un mesaj ferm către populație. Află ce urmează și ce decizii se iau chiar acum. Citește aici.

Detalii pe DCNEWS.