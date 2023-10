Încă o rasă de câini a fost interzisă în Marea Britanie. Ce trebuie să facă stăpânii

Câinii de rasa American Bully XL sunt adăugați pe lista câinilor interziși în Anglia și Țara Galilor, făcându-se ilegală deținerea unuia fără o excepție începând din 1 februarie anul viitor.

Începând cu luna ianuarie, câinii vor trebui, de asemenea, să poarte botniță și să fie ținuți în lesă în spațiile publice.

Proprietarii vor avea un termen mai lung pentru a se asigura că patrupezii sunt castrați și microcipați.

Această decizie vine în urma mai multor atacuri în care au fost implicați acești câini, deși proprietarii susțin că aceștia sunt animale de companie iubite.

Începând cu data de 31 decembrie 2023, va fi ilegal să vindeți, să abandonați, să reproduceți sau să dați un American Bully XL sau să îl țineți în spații publice fără lesă sau botniță.

În cazul în care câinele are mai puțin de un an la data de 31 ianuarie 2024, acesta trebuie să fie castrat până la 31 decembrie a anului viitor. Dacă este mai în vârstă de un an la data de 31 ianuarie 2024, acesta trebuie să fie castrat până la 30 iunie.

Indicațiile sunt similare cu cele emise pentru cele patru rase care au fost interzise conform Legii câinilor periculoși din 1991: American pitbull terrier, Japanese tosa, Dogo Argentino și Fila Brasileiro, conform BBC.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News