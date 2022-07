În ce ordine mâncăm. Slăbire, controlul apetitului, energie. Sursele de proteine, primele

„În ce ordine mâncăm? Este o întrebare foarte interesantă, pentru că cei mai mulți oameni au impresia că nu contează, oricum mâncarea se amestecă în stomac. Da, se amestecă și da, pancreasul “aruncă” în joc toate tipurile de enzime deodată. Ba chiar și vezica biliară vine cu partea ei de “muncă”, pentru digestia finală a grăsimilor. Totuși, alimentele pe care noi le mâncăm au nevoie de pH și enzime diferite pentru a se digera optim. De asemenea, ele au un impact diferit asupra glicemiei, sațietății, microbiomului (florei intestinale). Am pornit de la fiziologie, am aplicat logica, apoi am testat cu foarte multe persoane în ultimii 10-15 ani.

Rezultatul este o necesitate a temporizării ingestiei diferitelor grupe alimentare. Aduce mare parte dintre beneficiile dietei disociate dar putem mânca toate alimentele la aceeași masă. Dar în ordinea corectă pentru obiectivele noastre.

Slăbire, controlul apetitului, energie, anti-aging

Ordinea este așa: Carnea, peștele (sau sursele de proteine): primele. De ce? Au nevoie de nivelul maxim de acid din stomac pentru ca digestia să înceapă bine. Deși acidul pare personajul negativ atunci când vine în sus (boala de reflux) el este esențial în digestie. Salatele, frunzele, legumele: locul doi. Pentru că deja digestia cărnii a fost activată și acum se poate “tampona” acidul fără a afecta digestia. Garnitura de carbohidrați (orez, paste, cartofi, porumb etc.): ultimele. Deja fibrele din salate și legume sunt “pe traseu” iar împreună cu sursa de acid din salată (oțet, lămâie) vor reduce semnificativ impactul glicemic și insulinic. Un lucru absolut esențial pentru a preveni “bolile omului modern”. Bineînțeles, în final contează și cantitățile totale, modul de preparare, masticația”, a precizat nutriționistul Cristian Mărgărit pe blogul său.

Mănânci ton aproape zilnic? Te-ai întrebat dacă este sau nu sănătos acest obicei? Iată ce a spus nutriționistul Cristian Mărgărit

Se spune despre pește și fructele de mare că au reziduuri consistente atunci când vorbim de metale grele, mercur etc.

Nutriționistul Cristian Mărgărit a zis că peștele aduce o mulțime de avantaje pentru sănătate.

„Consumul peștelui are mult mai multe beneficii decât dezavantaje. Eu sunt un consumator constant de ton la conservă. Mi-am făcut analizele, mai exact toxicologia. Eram cu mercurul de zece ori sub limita minimă, eu fiind consumator aproape zilnic de ton. (...) Dacă cumperi pește, trebuie să știi de unde a fost pescuit", a zis Cristian Mărgărit la DC News, într-un interviu acordat în 2018.

Cristian Mărgătit este un susținător al vieții sănătoase și a tot ceea ce implică: nutriție, dietă, sport, relaxare și pentru asta alocă zilnic timp pentru documentare.

Comoara din pepene. Cristian Mărgărit: Trebuie să învățăm să mâncăm. Sunt comestibile și conțin foarte mult magneziu

Pepenele este deliciul verii, dar câți dintre noi mănâncă și semințele? Cristian Mărgărit, celebrul nutriționist, a explicat cum putem să le consumăm. Sunt mai multe feluri în care putem mânca semințele. Despre acest subiect, Cristian Mărgărit a vorbit pentru Antena 1, la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

„Mineralele, în special magneziul, sunt foarte utile și se regăsesc în semințele de pepene. Trebuie să învățăm să mâncăm și semințele fie atunci când mâncăm și pepenele, fie le separăm, le dăm cu puțin sare și le uscăm în cuptor. Le putem pune în salată sau le putem mânca pur și simplu. Semințele de pepene sunt comestibile și conțin foarte mult magneziu. Sunt bune pentru sănătate”, a spus la Neatza cu Răzvan și Dani.

Sunt țări asiatice în care semințele din pepene sunt apreciate la adevărata lor valoare. Acolo sunt uscate, prăjite și apoi consumate ca gustare. Sunt o sursă valoroasă de proteine. Mai exact, o cană are 30 de grame, ceea ce înseamnă peste 60% din doza zilnică recomandată.

