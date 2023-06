Imaginile zilei vin din Lipetsk după revolta din Rusia pornită de Prigojin / video

Trupele Wagner preluaseră controlul asupra unor obiective militare din Rostov pe Don, iar coloanele, conform informațiilor de sâmbătă, ajunseseră în regiunea Lipetsk.

În urmă cu puțin timp, Nexta a publicat imaginile zilei. După ce au „stricat” drumurile pentru ca trupele Wagner să nu avanseze, acum rușii puneau asfaltul la loc...

Iată imaginile:

June 24, 2023

Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor ruși din gruparea Wagner, care era implicat într-o rebeliune armată împotriva conducerii militare ruse, a acceptat să oprească înaintarea luptătorilor săi către Moscova și să se întoarcă la bazele lor pentru a preveni vărsarea de sânge, după medierea președintelui belarus, Alexandr Lukașenko, conform agențiilor internaționale de presă.

Prigojin declarase anterior că intenționează să înlăture conducerea armatei ruse și să „restabilească dreptatea".

Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis că revolta trebuie să fie înăbușită în mod hotărât.

Biroul de presă al președintelui belarus, Alexander Lukașenko, a anunțat că acesta a vorbit cu Prigojin, cu aprobarea lui Putin, și că șeful miliției Wagner a fost de acord să calmeze situația.

Într-un mesaj audio difuzat de serviciul său de presă şi redat integral de Reuters, Prigojin a declarat:



Au vrut să desfiinţeze compania militară Wagner. Am pornit într-un marş al dreptăţii pe 23 iunie. În 24 de ore am ajuns la 200 kilometri de Moscova. În acest timp nu am vărsat nici măcar o picătură de sânge al luptătorilor noştri. Acum a sosit momentul în care s-ar putea vărsa sânge. Înţelegând responsabilitatea pentru vărsarea de sânge rusesc de către una dintre părţi, ne întoarcem coloanele şi mergem înapoi în taberele de campanie, aşa cum am planificat.

