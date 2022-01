Iată ce se întâmplă în corpul tău când încetezi să bei alcool timp de 30 de zile

La început de an, nu puţini sunt cei care îşi propun să lase vechile şi proastele obiceiuri deoparte şi să le încluiască cu altele sănătoase şi benefice pentru organism. Ar trebui să ştii că formarea unei noi deprinderi se realizează în aproximativ 21 de zile. Poate că anul acesta ţi-ai pus în minte să renunţi la alcool. Află din articolul de mai jos ce se întâmplă în corpul tău din clipa în care ai hotărât să stai departe de pahar.

E important să ştii că după o lună de sobrietate absolută vei începe deja să vezi efecte pozitive în ceea ce priveşte claritatea mentală şi memoria. Psihiatrul Michael J. McGrath, cunoscut pentru preocupările sale intense pe zona dependenţei de alcool, susţine teoria potrivit căreia renunţarea la alcool poate oferi un plus de luciditate, pe lângă îmbunătăţirea vizibilă a reflexelor .

Calitatea somnului crește

Dacă întâmpinaţi dificultăţi în a dormi, veţi descoperi că pur şi simplu stoparea consumului de alcool poate duce la nopţi mult mai odihnitoare şi mai puţin agitate. Deoarece alcoolul este un deprimant, acesta poate să vă distrugă ciclul de somn şi să vă încetinească sistemul nervos. ”Insomnia este destul de comună în rândul persoanelor care abuzează de alcool”, spune dr. McGrath. De asemenea, dacă vrei să fii într-o dispoziţie mai bună, stai departe de pahar! Consumul de alcool în exces îţi poate creşte încet anxietatea şi te poate duce chiar la depresie. ”Există o corelaţie puternică între tulburările legate de consumul de alcool şi alte tulburări mentale, inclusiv depresia şi anxietatea”, spune dr. McGrath. Şi adaugă: ”Când încetezi să mai consumi alcool, cu adevărat beneficiezi de capacitatea ta mentală la maxim potenţial.”

Ficatul îți va mulțumi

În vremuri de pandemie, consumul de prea mult alcool duce la slăbirea sistemului imunitar şi, prin urmare, este destul de probabil să vă îmbolnăviţi foarte des. Şi din punct de vedere hormonal ai de suferit dacă o să continui să bei. Este posibil să fii conştient de faptul că alcoolul poate provoca dezechilibre hormonale mai mult sau mai puţin grave care pot duce la tulburări de reproducere sau probleme cu tiroida. În cele din urmă, ficatul tău îţi va mulţumi, dacă reuşeşti să-i dai un moment de "respiro" timp de o lună. Cine spune zero alcool, spune, de asemenea, funcţii hepatice mai sănătoase, o digestie mult mai bună şi un microbiom intestinal mai puţin perturbat. Într-un studiu colectiv, 14 editori ai revistei New Scientist n-au băut alcool timp de o lună și apoi și-au făcut analizele. La finalul lunii, s-a dovedit că aveau cu 15 procente mai puțină grăsime în ficat – iar grăsimea distruge stomacul – și cu 16 procente mai puțină glucoză în sânge. În plus, echipa a slăbit șase kilograme fără să-și schimbe dieta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News