Guvernul Ciolacu a fost votat / Video

UPDATE: Avem Guvern. Au fost 290 voturi pentru și 95 împotriva, abțineri 0.

-----

Şedinţa a început la ora 12,00 și a fost condusă de preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 418 parlamentari din cei 465.

La şedinţă au participat reprezentanţi ai cultelor religioase, printre care şi Patriarhul Daniel, dar şi şefii mai multor instituţii precum CCR, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, AEP.

Conform programului, premierul desemnat Marcel Ciolacu a prezintat programul de guvernare şi lista Guvernului. Au avut loc dezbateri, după care a urmat votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii liste a Guvernului. Votul a fost secret cu bile.

Pentru ca Guvernul să fie învestit avea nevoie de votul favorabil a cel puţin 234 parlamentari. Miercuri, miniştrii propuşi în Cabinetul Ciolacu au fost audiaţi în comisiile de specialitate ale Parlamentului, toţi primind aviz pozitiv.

Vă prezentăm discursul ținut de Marcel Ciolacu la votul pentru noul Guvern.

„Doamnelor și domnilor,

Vin astăzi în fața dumneavoastră ca reprezentant al partidului care crede cu toată tăria în puterea oamenilor și într-o Românie mai bună pentru toți.

O VIZIUNE PENTRU NAȚIUNE ÎNSEAMNĂ ÎN PRIMUL RÂND SĂ NU UIȚI POPORUL PENTRU CARE LUCREZI ȘI PE CARE ÎL SERVEȘTI!

Stimați colegi,

Întreaga lume este zdruncinată de probleme. Vremurile idilice în Europa și în lume au trecut. Astăzi, vorbim despre o luptă crâncenă pentru supraviețuire a VALORILOR care au stat la baza societății în care trăim.

Economiile suferă, extremismul pune democrațiile sub presiune, iar regimurile autoritare își invadează vecinii. În plus, creșterea prețurilor la energie și la alimente are un impact devastator asupra oamenilor.

Toate aceste lucruri au făcut ca tensiunile sociale să crească. Și am văzut în ultimele săptămâni cum diferite categorii sociale au coborât în stradă.

Acestea sunt provocările. Sunt multe și grele. Însă A FUGI de responsabilitate NU este o opțiune pentru mine! FUGA NU ESTE ÎN ADN-ul PSD!

Doamnelor și domnilor,

Vin astăzi în fața dumneavoastră să îmi ASUM un program de guvernare și o echipă de miniștri cu care să depășim toate aceste greutăți!

Vin dintr-un partid care și-a ASUMAT cele mai grele provocări ale istoriei noastre de după 1989. Tranziția grea, dar și aderarea la Uniunea Europeană și NATO.

Datoria mă obligă să fac un pas în față și să îmi ASUM responsabilitatea atunci când societatea este frământată de probleme.

Sunt hotărât să înfrunt problemele direct. Nu voi da niciun pas înapoi!' Vezi continuarea aici!

