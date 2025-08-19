Guvernul Bolojan, față-n față cu un blocaj total și proteste, din cauza Pachetului 2. Bogdan Chirieac: I-au ars efectiv/ Ei sunt oaia neagră

Guvernul Bolojan a anunțat și al doilea pachet de măsuri fiscale, pe care săptămâna viitoare își va asuma răspunderea în Parlament, iar nemulțumirea oamenilor afectați de aceste decizii a explodat deja.

În acest context se întrevede o toamnă a protestelor și a grevelor generale care ar putea paraliza România. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la România TV, ce soluții dure ne așteaptă pentru a ajunge pe linia de plutire, ca stat.

”Va avea Guvernul o reacție pentru a opri escaladarea acestor greve generale”, a întrebat moderatorul Ionuț Grigore.

”Au ars toți antreprenorii”

”Vor fi blocate foarte multe domenii. Personal, nu văd o ieșire ușoară din această situație, pentru că Guvernul trebuie să înceapă reformele. Ele au început cu tăieri, întâi de la poporul muncitor. Apoi, au ars toți antreprenorii! I-au ars efectiv, ceea ce e aberant, Traian Băsescu nu a făcut asta în 2010. El s-a dus pe majorarea TVA, reducerea anvelopei salariale cu 25% în domeniul public, de privat nu s-a atins. Nu a mărit taxele în mediul privat și nu a oprit investițiile. Guvernul Bolojan se pare că nu are nici măcar această opțiune, adică a ars mediul privat și a oprit investițiile. Cu privire la primării, se introduce o normă la funcționari în legătură cu numărul de locuitori. Mi se pare de bun simț, pentru că sunt primării cu 30 de angajați la 110 locuitori sau de acest fel erau prin țară, ceea ce nu îți permiți. Dacă ai găsi petrol în comuna respectivă, da, câștigi mulți bani. Sau dacă ai un aeroport acolo care merge din plin, atunci îți permiți cu 30 de funcționari la 110 locuitori.

În privința profesorilor, ei sunt oaia neagră a funcționarilor români. Când este de ars pe cineva între funcționari, în primul rând, pe profesori. În partea cealaltă este și aristrocația clasei muncitoare, care sunt magistrații, de care nu îndrăznește nimeni să se atingă. Pe de altă parte, în învățământ, ori te apuci să faci reformă, pentru că avem 3 pătrimi de analfabeți funcționali, ai 54 de licee unde niciunul nu a luat Bacalaureatul. De ce mai sunt licee? De ce nu sunt școli profesionale? Trebuie avut și un criteriu de performanță. Dar se merge cu sferturi de măsuri, nici măcar jumătăți de măsură, iar soluțiile, așa cum am ajuns acum, eu nu văd soluții simple, deloc! Văd un ajutor de urgență din partea Uniunii Europene și experți pe domenii, ca să înceapă reforma și pe justiție. Trebuie făcută rapid, pentru a te readuce pe linia de plutire ca stat, pentru că noi ca societate funcționăm. Guvernanții nu au fost aduși de tancurile sovietice, precum s-ar crede, ci noi i-am pus acolo.

Noroc că președintele este în vacanță, că, altfel, nu știu ce s-ar întâmpla (n.red. ironie despre Nicușor Dan)”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

Printre proiectele din pachetul 2 fiscal amintim reforma pensiilor magistraților, reforma administrativă, din Educație și din Sănătate, proiectul pentru eliminarea unor facilități din companiile de stat, însă și creșterea unor taxe, printre care creșterea capitalului social pentru companii, la 8.000 de lei.

