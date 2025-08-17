Premierul Ilie Bolojan anunță noi măsuri de austeritate: "Nu există altă soluție" 

Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru "reformarea României". El a transmis că forțele politice sunt conștiente de situația dificilă și a afirmat că "nu există altă soluție".

"Forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem și că acest pachet, și alte pachete, și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă această măsură, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat. Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliției, dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public. Stimați colegi, trebuie să ne facem reformele. Nu e plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri. Nu le iei cu inimă deschisă. La veștile proaste rămân foarte puțini oameni care să le dea și uneori par singur în situația asta. La veștile bune e întotdeauna o înghesuială mare. Pentru mine nu a fost o situație comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ăsta e adevărul. Mai bine le spunem oamenilor adevărul, ca să nu le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate."

Șeful Executivului a mai precizat că este important ca atunci când o persoană publică este pe un post "să facă ceea ce trebuie" pentru comunitate.

"Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca, atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acest post. Acum acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important nu este să nu ies prost degeaba pentru România."



Măsurile fiscale anunțate până acum de guvernul Bolojan

Guvernul a prezentat un pachet amplu de măsuri fiscale și bugetare, printre care:

-TVA: crescută la două cote - 21% (pentru majoritatea produselor și serviciilor) și 11% (pentru alimente de bază, medicamente, energie termică, lemne de foc, cărți, apă pentru irigații și servicii din sectorul HoReCa) .

-Accize: majorate cu 10% pentru alcool, combustibil și tutun

-CASS: introducerea contribuției la sănătate de 10% pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, aplicată doar pentru partea care depășește acest prag

-Impozit pe dividende: menținut la 10% în 2025, urmând să crească la 16% în 2026

-Taxarea suplimentară: a profiturilor băncilor și câștigurilor din jocurile de noroc

-Plafonarea pensiilor și salariilor: în sectorul public pentru anul 2026

-Educație: creșterea normei didactice cu două ore în învățământul preuniversitar și universitar

-Burse școlare: menținerea burselor de merit într-un număr limitat și acordarea celor sociale doar pentru sprijinirea copiilor din familiile defavorizate

