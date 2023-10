Greta Thunberg a fost reținută de poliție, în Londra /video

Nu este primul episod de acest fel prin care trece tânăra.

Greta Thunberg, care a devenit un simbol al tinerilor activiști pentru mediu la nivel global după ce a organizat proteste săptămânale în fața Parlamentului suedez în 2018, a fost reținută de poliție sau scoasă de forțele de ordine de la proteste în Suedia, Norvegia și Germania, doar în acest an.

Imaginile video au arătat-o pe Thunberg purtând un ecuson cu sloganul "Oily Money Out" stând calmă în timp ce doi polițiști îi vorbeau. Unul dintre ei părea să o țină ușor de braț.

