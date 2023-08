Goran Bregovic, interzis în Republica Moldova. Dan Chișu: Îl cunosc personal de peste 25 de ani. Nu puteam să tac pe acest subiect

'Am citit despre Goran Brevovic. Am sa incep prin a face o precizare. Il cunosc personal pe Goran de peste 25 de ani. Am fost la el acasa in Belgrad si la Paris, de peste 5 ori pe vremea cand compunea muzica pentru filmul Ursul. Am facut impreuna peste 90 de concerte/spectacole in Romania.( 5 turnee nationale cu peste 10 orase si o dubla stagiune de cite 7 spectacole cu "Carmen cu happy end" si ince 4-5 spectacole uriase cu trupa mare de 40 de persoane la Sala Palatului.

Artistii erau adunati din toata zona balcanica (Bulgaria, Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Serbia, Croatia ) si stiu asta pentru ca pe vremea aia nu toti intrau fara viza in Romania. Am fost singurul roman (invitat de el) la ambasada Frantei din Belgrad cand a fost facut "chevalier des arts et des lettres".

L-am invitat de 3 ori pe Kusturica in Romania si l-am anuntat ca voi face asta si nu s-a suparat niciodata desi nu mei erau in cele mai bune relatii.( povestitndu-mi in detaliu despre diferendumul lor si greselile facute, care culmea, corespundea cu ce mi-a relatat si Kusturica. Cu alte cuvinte am petrecut mult timp cu acest artist de talie mondiala, ascultand povesti depre Iggy Pop, Cesaria Evora sau despre inceputurile rock cu Bijelo Dugme.

Dupa ce a compus muzica pentru Regina Margot cu care a castigat premiul Caesar in Franta, "visa" sa compuna o liturghie pentru St Eustache la Paris. Oare pot sa spun ca il cunosc? Dupa ce ne vedeam in Florenta sau la Paris sau cine stie care capitala europeana, unde ma invita la cite un concert spectacol special de "neratat" cum imi spunea la telefon, ma ruga sa-i trimit muzica lautareasca sau "tiganeasca" sau de ce nu manele.

Dorea cu orice pret sa includa in albumul "Champagne for Gypsies si o piesa din Romania. Poate nu il cunosc asa de bine si m-am inselat in ceea ce-l priveste pe Goran. Dar din toate momentele lui de sinceritate si atitudinea fata de razboi, mai ales ca a fost profund afectat datorita amestecului religios din familia lui, NU CRED ca a fost judecat corect.

Goran este un pacifist pur singe si ma uimeste atitudinea unora dupa ce a aparut in mediul online cum ca ar fi de parte lui Putin si ca sustine invazia din ukraina. Eu atat am avut de spus si nu puteam sa tac pe acest subiect. Desi se spune ca "mai bine taci si o sa creada lumea ca esti prost, decat sa vorbesti si sa spulberi orice indoiala".

Stiu ca vor fi comentrii de genul...mai bine taceai... dar sper sa vina de la oameni care l-au cunoscut macar o farama din cat l-am cunoscut eu, desi nu-mi pasa de hate-ul pe care risc sa-l provoc cu aceasta postare., a scris Dan Chișu, pe pagina sa de Facebook.

Amintim faptul că autoritățile din Republica Moldova i-a interzis accesul, ieri, 21 august 2023, lui Goran Bregović pe teritoriul țării, pentru motivul că acesta ar fi un susținător al războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Ministerul Afacerilor Externe din Serbia, prin vocea lui Ivica Dačić, a solicitat explicații Chișinăului și a declarat că situația respectivă „nu corespunde relațiilor tradiționale de prietenie” între cele două țări.

