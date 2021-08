Gina Pistol, fotografie cu fiica ei: Sfârșit de vară, 2021. Vedere de la mare

„Știu că poate-i prea mult (pentru unii dintre voi) însă toate pozele-s cu ea. Sfârșit de vară, 2021. Eu și fiica. Vedere de la mare”, a scris Gina Pistol pe contul de Instagram, unde a publicat și următoarea imagine:

Motivul pentru care Gina Pistol nu publică imagini cu chipul fiicei ei, Josephine Ana Maria

Deși Gina Pistol publică imagini cu fetița, chipul acesteia nu a fost văzut de fani. Vedeta a ținut să explice că decizia de a nu publica imagini cu chipul micuței este una strict personală.

„Este alegerea noastră. Însă nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toată energia asta dubioasa ce bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum”, a transmis Gina Pistol.

Smiley, mesaj emoționant de ziua lui, despre Gina Pistol:

„Viata e parca un tur de carusel sau cat un cantec dintr-o cutiuta muzicala. Ma uit acum la caruselul meu si intorc cheita muzicii vietii mele: Am 38 de ani si iubesc muzica si povestile de cand sunt mic. Atunci cand eram mic, imi imaginam ca pana la 38 e o eternitate.

Au trecut ca o clipa... Moment cu moment, mi-am trait viata asa cum am visat-o si m-am bucurat de fiecare etapa a ei cu intensitatea cu care ma bucur acum. Si cred ca daca maine as redeveni copilul de ieri viata mea ar arata tot asa...

Am 38 de ani, iubesc, sunt sanatos, am o familie si cea mai frumoasa copila din Univers, iubita visurilor si cea mai buna prietena.

Avem un motan pufos si stam la o casa cu curte. Am niste parinti frumosi si o bunica care-mi asculta muzica pe Youtube.

Iubesc zambetul mamei asa cum iubesc rigoarea tatalui meu sau mainile bunicii mele. Am un frate de 31 de ani, deseori, mai mare decat mine si foarte multi prieteni buni. In plus, am niste vecini exemplari, iar cand ies pe strada lumea imi zambeste si imi spune domnu' Smiley...

Sunt bucuros, ca un muritor, pur si simplu pentru ca sunt. Pentru ca ma trezesc dimineata la soare, pentru ca iubesc si primesc iubire, pentru ca tura mea de carusel imi lasa un zambet mare pe fata... E zambetul cu care-ti scriu acum ca viata trece si ca avem puterea sa o incetinim si sa ne bucuram de ea. Va multumesc pentru ca faceti parte din viata mea!", a scris Smiley pe pagina sa de Facebook.