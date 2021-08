Gigi Becali, amendat de Comisia de Disciplină a FRF a treia oară în ultimele două luni

Finanţatorul clubului FCSB, Gigi Becali, a fost sancţionat de Comisia de Disciplină şi Etică a Federaţiei Române de Fotbal cu avertisment şi o penalitate financiară în valoare de 10.000 de lei pentru declaraţii jignitoare, calomnioase care afectează imaginea fotbalului.



"Reclamant - FRF, Pârât - Becali George (SC FC FCSB SA) - Admite cererea formulată de reclamanta Federaţia Română de Fotbal, prin Secretar General împotriva pârâtului Becali George. În temeiul art. 52.5 cu aplicarea art. 12, 14 Bis şi 15 din RD, pârâtul Becali George se sancţionează cu avertisment şi penalitate sportivă de 10.000 lei", se arată în soluţia comisiei publicată, joi, pe site-ul oficial al FRF.



Pentru Becali, aceasta este a treia sancţiune primită în ultimele două luni. La 15 iulie, finanţatorul clubului de fotbal FCSB a fost sancţionat de Comisia de Disciplină şi Etică a FRF cu suma totală de 30.000 de lei pentru jigniri la adresa arbitrilor în două dosare deschise de Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), transmite Agerpres.

Noul antrenor al echipei de fotbal FCSB, Edward Iordănescu, a declarat, joi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că în contractul său sunt atinse toate punctele sensibile referitoare la implicarea patronului Gigi Becali la echipă şi a precizat că şi-ar dori ca acesta să îşi respecte cuvântul dat şi să fie temperat în declaraţiile publice.

"Am multe clauze în contract. Planul meu după ce am plecat de la CFR a fost să merg în străinătate, au fost discuţii în sensul ăsta. A fost oportunitate foarte bună pe care am scăpat-o pentru că am răspuns prea târziu. Era o echipă europeană angrenată în cupele europene, dar acum a trecut, acea oportunitate aparţine trecutului. A venit această chemare, am stat faţă în faţă cu patronul clubului şi pot spune că am găsit un om total schimbat în abordare, în idei. Când mi-a spus să vin să vorbim am mers la întâlnire convins sută la sută că nu va fi o colaborare între noi, aşa cum s-a întâmplat şi în trecut. Am fost pregătit de solicitări de aşa natură încât şi dacă îşi doreşte probabil mai mult decât în trecut să mă aducă, să nu poată să îmi accepte condiţiile şi să le refuze. Dar am descoperit un om total schimbat referitor la latura sportivă, la rolul meu la echipă.

Ba mai mult, dacă în trecut am negociat pe clauze şi contract, de data aceasta a spus să îmi fac eu contractul aşa cum doresc, cu toate clauzele necesare, şi mi le va accepta în totalitate. Recunosc că şi după ce am plecat de la întâlnirea cu domnul Becali am fost puţin şocat de felul în care a fost problema şi de ceea ce a promis şi a susţinut. Şi apoi în două-trei zile au fost nişte e-mail-uri schimbate prin avocaţi, am construit contractul aşa cum mi-am dorit, iar el a fost semnat. Patronul a spus că nu îl interesează ce scrie în contract şi semnează pentru că aşa mi-a promis.

Aceasta a fost factorul care m-a adus aici şi bineînţeles suporterii, clubul, jucătorii şi Mihai Stoica, cel care a avut un rol deosebit în convingerea mea. Chiar una dintre solicitările mele a fost ca Mihai Stoica să vină din nou pe bancă, să stea alături de mine. Este nevoie pentru echipă, pentru opinia publică şi pentru mine. Şi mi-a pus că este dispus dacă aceasta este solicitarea mea", a adăugat el.