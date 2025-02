Gică Hagi, declarație de ziua lui: "50 de ani din viața mea au fost numai în fotbal!”

„Regele” fotbalului românesc a văzut lumina zilei pe 5 februarie 1965, în Săcele. Astăzi, împlinește 60 de ani.

În primul eşalon al fotbalului românesc, Hagi a disputat 223 de meciuri și a înscris 141 de goluri, cucerind trei titluri de campion și trei Cupe ale României. De asemenea, Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul naţionalei, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.

În cariera sa, Hagi a evoluat pentru cluburi mari din România și din afacerea fotbalistică internațională, printre care Steaua București (cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986), dar și Galatasaray, echipa unde a trăit unele dintre cele mai mari momente ale carierei sale. Cu Galatasaray, Hagi a obținut numeroase titluri de campion al Turciei și a câștigat atât Cupa UEFA, cât și Supercupa Europei în 2000, un moment de referință pentru fotbalul turcesc.

La nivelul echipei naționale, Hagi a fost un pilon al „Generației de Aur” a României. A participat la trei turnee finale de Cupă Mondială (1990, 1994, 1998) și la trei Campionate Europene (1984, 2000, 2008). Performanțele sale internaționale includ și goluri de senzație, cum ar fi reușita din „optimi” împotriva Columbiei la Cupa Mondială din 1994, care este considerată una dintre cele mai frumoase din istoria turneelor finale.

Iată ce a declarat azi Gheorghe Hagi, într-o conferință de presă:

„Nu am lipsit niciodată. Eram și pe la echipa națională, făcusem lucruri extraordinare și eram într-un fel atunci, nu mai puteam să rezist la antrenamente. Fotbalistul, ca să joace fotbal, trebuie să reziste foarte bine la antrenamente, să se antreneze foarte bine, la antrenament se învață toate, meciul e doar o plăcere. Practic, am plecat pentru că nu mai puteam să mă întorc să fac antrenamente, să alerg. Meciurile au fost momente în care am încercat să joc pentru suporteri, să câștig. Asta mi-a plăcut cel mai mult de când eram mic, totdeauna am vrut să câștig. Dar trebuie să existe și momentul acela în care ieși din scenă, eu asta am considerat. Acesta a fost drumul meu, până la 36 de ani și jumătate. În acea perioadă, nu știu câți jucau până la această vârstă, la cel mai mare nivel, acela de Champions League. Știam foarte clar înainte tot ce o să fac după, pregătisem chiar cu trei ani înainte, viața mea trebuia să rămână în fotbal. 50 de ani din viața mea au fost numai în fotbal, mă identific și sunt tot ce înseamnă fotbal, fie că am fost jucător sau am antrenat.”

