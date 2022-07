Ați înnebunit cu vergeturile, că vai ce-a mai jignit femeile! Normal... ce a zis nu a fost în regulă, dar hai să recunoaștem și noi, femeile, că ne vrem perfecte. Altfel de ce am merge toată ziua bună ziua la pus unghii, la vopsit și un centimetru de rădăcină la păr, la bus botox, acid hialuronic, de ce ne dăm toată ziua cu creme, de ce ne tatuăm sprâncenele de ajungem să semănăm toate între noi, de ce nu mai mâncăm după ora 18.00, de ce suntem atât de exigente cu noi pentru a fi perfecte? De ce nu ieșim nemachiate nici când luăm o pâine? Multe dintre noi, desigur, nu toate.

Dacă tot ne vrem perfecte, atunci de ce ne mirăm că vine nimeni în drum și spune că vrea să ne vadă fără vergeturi? Și veți spune toate: „dar noi nu ne facem frumoase pentru Buhnici, ci pentru noi!” Ok, ok, să lăsăm ipocrizia, că dacă am sta în casă nu ne-am mai face rutine pentru rutine pentru a arăta ca decupate din revistă.

E vina voastră, a oripilaților de George Buhnici, pentru că voi l-ați crezut mare sculă de basculă și vai, v-a șocat ce-a putut să zică...

Auziți, dar de ce nu v-a oripilat și când Dani Mocanu, „artistul manelar” care este toată ziua în trendingul românesc, a zis acum două săptămâni: „Țineți-vă femeile în casă că mă p#ș pe ele”.

A... pentru că de la Dani Mocanu n-aveți așteptări. Aaaa... sau da, voi nici nu știți cine e Dani Mocanu. Corect, probabil acum aflați de el, citind rândurile astea. Voi sunteți cu elitele... uitasem... și vă uitați doar la Discovery. De-aia de George Buhnici aproape că ați uitat până mai ieri, iar pe Dani Mocanu l-ați făcut numărul 1 în trending cu orice „melodie”. Sau ce rage el acolo.

Revenind la idolul vostru, marele George Buhnici. Mie mai de rahat mi s-a părut că a zis că ridică degetul mijlociu în fața pandemiei. Alo, boss, dacă ridici tu degetul mijlociu, nu mai mor oamenii de Covid-19? Sunt români care mor de Covid și astăzi, sunt mii de români care se infectează și astăzi, sunt doctori și cercetători care încă fac eforturi disperate pentru a opri pandemie, iar Buhnici ridică degetul mijlociu.

Și doi: „să ne bucurăm că nu suntem noi în locul Ucrainei”. Adevărul e că da, e mișto să te bucuri că la granița ta e război. Și că mor oameni. Și că e măcel.

Abia astea mi se par declarații care chiar spun multe despre fostul vostru idol. Desigur, și că-i plac femeile care arată ca minorele. O altă tâmpenie tipică unui om care s-a înconjurat doar de aparate inteligente, uitând să aibă grijă mai multă de el...

În rest, cam multă ipocrizie printre comentatorii ”scandalului”.

Ce mi-e Buhnici, ce mi-e Dani Mocanu... Mai actual e Dănuț oricum.

Și, cum spuneam la început, George Buhnici v-a tras țeapă. E vina voastră că l-ați făcut idol, apoi v-a dezamăgit așteptările.

