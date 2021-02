GALERIE FOTO / Câini pentru adopție. Dragoste necondiționată pentru o familie iubitoare. "Copiii vor avea în el cel mai bun prieten"

Cățeii sunt dați spre adopție de Asociația Kola Kariola, care poate fi contactată aici.

X-Ray

"Răsfoiesc albumele căţeilor, dau iar de X-Ray, un căţel tânăr, ajuns la noi piele şi os, pe când era puiandru şi nici pentru el, deşi promovat intens, nu am avut cereri de adopţie. Despre el nu pot să spun decât atât: IUBIRE. Cățelul ăsta cerşeşte atenţie şi face orice să o primească. Sare pe tine, se apucă cu lăbuţele de tine ca să-l mângâi, te pupă, schelălăie de bucurie... Dacă vă uitaţi la pozele din albumul lui, majoritatea sunt cu el lipit de noi. Trebuie, dar trebuie să îi găsim o familie care să se bucure de iubirea asta a lui necondiţionată".

Megabyte

"Am mai stat un pic în loc cu adopţia lui Megabyte (cum l-a poreclit mama foster). Dar reluăm şirul de căutări. Este de nerecunoscut, nu? De la schilodenia aia plină de răni, abandonat în fața sanctuarului Papi Land, la frumuseţea de acum, cu greutate optimă şi blana strălucind! Este meritul medicilor şi a celei care îl ţine în foster. Cum ne-a permis starea lui de sănătate, l-am şi castrat, aşa că acum este gata să îşi găsească o familie permanentă.

Primul lucru care trebuie ştiut: este că sociabil cu oamenii, blând şi bun, dar nu suportă alţi căţei. Tot ce este posibil ca în trecut să fi fost folosit la lupte de câini. Astfel că are nevoie de o familie unde nu mai există alt animăluţ, câine sau pisică. Este un căţel tânăr, aproximativ 9 luni, merge frumos la plimbare în lesă, doar că atunci când apar alţi câini are reacţii de a trage de lesă, dar este un căţel foarte deştept şi reacţionează prompt la comanda de "nu ai voie". Nu este complet educat, încă mai are scăpări şi mai face pipi în casă, dar mai rar acum. Este pe drumul cel bun şi învaţă.

Bonusul cel mai mare este relaţia pe care o are cu copii. Adoră copiii, adoră prezenţa lor, le acceptă orice. A dezvoltat o relaţie minunată cu cei 2 copii ai familiei foster. Doarme cu ei, pupături toată ziua, joacă. Aşa că dacă şi în familia dvs există copii, or să aibă în el cel mai bun prieten.Pentru el ne dorim o familie în Bucureşti sau zonele limitrofe. Cererile de adopţie le aşteptăm în mesageria paginii".