Fructele de sezon care stimulează imunitatea și susțin sănătatea inimii

Strugurii conțin numeroase substanțe benefice pentru sănătate. Iată câteva dintre beneficiile acestora:

Bogați în nutrienți

Strugurii sunt bogați în nutrienți. Ei furnizează o sursă bună de vitamina K, calciu, magneziu și potasiu, toate acestea susținând sănătatea oaselor. Lipsa acestor nutrienți poate crește riscul de fracturi osoase.

Stimulează imunitatea

Vitamina C

O ceașcă de struguri furnizează 4,8 miligrame de vitamina C, care este esențială pentru stimularea imunității. Corpul tău nu produce natural vitamina C, așa că este important să consumi o mulțime de alimente bogate în vitamine.

Pe lângă susținerea sistemului tău imunitar, vitamina C are multe alte beneficii pentru sănătate. Vitamina C este esențială pentru repararea ADN-ului și producția de colagen. De asemenea, joacă un rol în sinteza de serotonină, hormon care favorizează fericirea și somnul. În cele din urmă, vitamina C ajută corpul tău să absoarbă în mod semnificativ fierul din dietele pe bază de plante.

Proprietăți antimicrobiene

Strugurii susțin, de asemenea, sistemul tău imunitar prin proprietățile lor antimicrobiene naturale care te protejează împotriva bacteriilor și virusurilor. Pigmentul găsit în struguri, precum și în multe alte fructe și legume, poate avea proprietăți antimicrobiene.

Conțin antioxidanți utili

Strugurii conțin numeroși antioxidanți diferiți. Quercetina, un antioxidant care conferă strugurilor mov și negri culorile lor frumoase, protejează împotriva bolilor neurodegenerative. Cercetătorii au descoperit că strugurii au oferit o oarecare protecție împotriva declanșării bolii Alzheimer.

În plus, un alt antioxidant găsit în struguri, numit polifenol, susține sănătatea intestinului, ceea ce sporește imunitatea și promovează stările pozitive de spirit.

Favorizează un somn mai bun

Cantitățile mici de melatonină găsite în struguri favorizează un somn lung și odihnitor. Melatonina este un hormon produs în creier. Atunci când se întunecă afară, creierul produce melatonină pentru a ajuta la ritmul circadian și somnul. Melatonina poate ajuta în caz de oboseală, tulburări de somn și anxietate înainte sau după o intervenție chirurgicală.

A dormi suficient este esențial, deoarece lipsa somnului este legată de mai multe riscuri pentru sănătate, printre care:

Obezitate

Diabet

Hipertensiune arterială

Boli de inimă

Boli renale

Accident vascular cerebral

Depresie

Risc mai mare de accidentări

Îmbunătățesc sănătatea inimii tale

Strugurii susțin, de asemenea, sănătatea cardiovasculară în mai multe moduri diferite. Un studiu a descoperit că resveratrol, un compus găsit în struguri, conține proprietăți antioxidante și antiinflamatorii și a fost, de asemenea, constatat că:

Împiedică îngroșarea arterelor

Reduce tensiunea arterială

Previne accidentele vasculare cerebrale și atacurile de cord

Studiul a concluzionat că resveratrolul ar putea fi utilizat în tratamentul sindromului metabolic (asociat cu un risc crescut de boli de inimă), deoarece are efecte benefice asupra hipertensiunii, obezității, inflamației, diabetului și dislipidemiei.

Protejează ochii

Doi pigmenți găsiți în struguri, luteina și zeaxantina, protejează sănătatea ochilor. Conform unui studiu publicat în 2022, acești pigmenți ajută la:

Mărirea ariei vizuale

Reducerea disconfortului produs de strălucirea și luminile puternice

Îmbunătățirea contrastului vizual

De asemenea, aceștia ajută la reducerea riscului de degenerare maculară și cataractă, care sunt două dintre cele mai comune probleme oculare.

Te menține hidratat

O ceașcă de struguri furnizează 121 de grame de apă, care vă menține hidratați. Hidratarea ajută la eliminarea resturilor din organism prin urinare, transpirație și mișcări intestinale. În plus, menținerea hidratării ajută la:

Menținerea unei temperaturi normale

Lubrifierea articulațiilor

Protejarea măduvei spinării și a altor țesuturi

Reducerea aportului de calorii (atunci când sunt înlocuite cu băuturi calorice), potrivit Health.com.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News