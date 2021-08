FOTO: Noua mașină concept Audi se lungește și devină autonomă

Cea mai nouă mașină concept a producătorului auto Audi, numită Skysphere, se va conduce singură, spune compania. Conform CNN, cea mai importantă caracteristică a futuristei mașini este că atunci când se comută între modul autonom și modul manual, șasiul autoturismului se extinde cu 25 centimetri de la un cap la celălalt.

Lunga parte frontală a Skysphere se extinde în față, iar volanul și pedalele dispar din peisaj. Întreaga parte a bordului din partea șoferului, un display uriaș și schimbătorul de viteză se retrag și ele, creând un spațiu mai confortabil în care șoferul se poate relaxa. Totul este posibil datorită unui motor care se află în spatele scaunelor.

Following its global debut, new images of the Audi skysphere concept are available now https://t.co/Z0PVYcBysN pic.twitter.com/Iml3fj9oLI