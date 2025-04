Forumul Național de Neurologie 2025. Ministrul Rafila anunță când ar putea fi aprobată Strategia Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare şi Cerebrovasculare

Reformă de amploare în lupta împotriva bolilor cerebrovasculare

”Ajuns la a treia sa ediție și făcând parte din galeria evenimentelor științifice medicale de top, Forumul Național de Neurologie reunește, în aceste zile, la Palatul Patriarhiei din București, miniștri, academicieni, directori ai celor mai importante instituții de sănătate, cercetători științifici, cadre didactice universitare, medici, reprezentanți ai industriei farmaceutice, precum și ai asociațiilor de pacienți.

Structurată pe 7 ateliere distincte de lucru care vor avea loc în perioada 10-11 aprilie, ediția de anul acesta se focusează pe optimizarea îngrijirilor medicale neurologice în sfera accidentului vascular cerebral, epilepsiei, sclerozei multiple, bolilor neurodegenerative (boala Parkinson și boala Alzheimer), bolilor neurologice rare, precum și a cefaleei și migrenei.

Dar cu siguranță, cea mai reprezentativă sesiune din cadrul Forumul Național de Neurologie-2025 constă în descrierea planului de acțiune a Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare (SNBCC), proiect inserat de altfel, în agenda de săptămâna viitoare a Executivului pentru a deveni Hotărâre de Guvern și pentru a putea fi astfel implementat în sistemul de sănătate românesc”, conform unui comunicat de presă.

La eveniment a fost prezent și ministrul Sănătății Alexandru Rafila.

Ce a declarat ministrul Rafila

”Mă bucur să mă întorc la Forumul Naţional de Neurologie. Este o manifestare care sper să devină nu numai tradiţională, dar să reprezinte şi o sursă de, nu neapărat de inspiraţie, o sursă de informaţii de care avem nevoie atunci când luăm decizii în ceea ce priveşte politicile de sănătate”, a declarant, joi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, la Forumul Naţional de Neurologie.

”Şi ne găsim, într-adevăr, într-un moment în care această strategie să fie adoptată de către Guvernul României. Sper că acest lucru să se întâmple în luna în care ne găsim, în luna aprilie. Avem, în principiu, avizele care să permită acest lucrul şi strategia să reprezintă un document programatic pe baza căruia să se clădească politicile în domeniul acestei patologii”, a spus ministrul Alexandru Rafila.

”Planul de acțiune al SNBCC are următoarele obiective principale:

- dezvoltarea unui sistem integrat de informații de sănătate pentru prevenirea și îngrijirea bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare,

-asigurarea unui cadru integrat pentru prevenția, depistarea precoce, diagnosticul, tratamentul și monitorizarea bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare

-tratamentul bolilor cardiovasculare

-tratamentul bolilor cerebrovasculare

-dezvoltarea reabilitării cardiovasculare și cerebrovasculare în România

-diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare rare

-măsuri comune cardiologiei și neurologiei privind dezvoltarea resursei umane specializate pentru prevenția, diagnosticul, tratamentul și reabilitarea bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare

-promovarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) în domeniul bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare în România, prin intermediul finanțărilor nerambursabile și a parteneriatelor public-private naționale și/sau internaționale

”Este îmbucurător faptul că, după aproape trei ani de la inițierea acestui amplu proiect, ce vizează reforma în domeniul bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare și implicit îmbunătățirea substanțială a stării de sănătate a populației României, am finalizat strategia națională privind combaterea acestor boli, proiectul aflându-se astăzi pe agenda Executivului pentru a deveni Hotărâre de Guvern, urmând ca ulterior adoptării acestui act normativ să implementăm cu celeritate fiecare dintre cele opt obiective mari asumate, în elaborarea cărora au fost implicate grupuri de lucru formate din performeri în domeniul sănătății, statisticii, educației, economiei și multe altele, dar mai ales grupul asociațiilor de pacienți, tuturor acestora aducându-le și astăzi sincere mulțumiri” a declarat Președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabiltării (SSNN), Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu cel care, împreună cu Președintele Senatului Universitar al UMF ”Carol Davila” din București și Șef al Clinicii de Cardiologie a Spitalului Universitar de Urgenta din Bucuresti, Prof. Univ. Dr. Dragoș Vinereanu a inițiat Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare.

În ceea ce privește reforma propusă în aria evaluării și tratării bolilor cerebrovasculare, prin implementarea SNBCC vor fi aplicate o serie largă de măsuri care să conducă la atingerea unor obiective specifice și implicit, la îmbunătățirea substanțială a îngrijirilor medicale neurologice pornind de la prevenția medicală, diagnostic, tratament și recuperare, precum și a condițiilor logistice și a celor legate de resursa umană înalt calificată în această specialitate medicală.

Astfel, printre cele mai importante măsuri prevăzute în SNBCC regăsim :

Prevenție

Dezvoltarea programelor de educație pentru sănătate pe grupe populaționale

Dezvoltarea metodologiilor anchetelor periodice privind stilul de viață și prevalența factorilor de risc;

Crearea de campanii de informare despre rolul reabilitării neurologice, precum și a unor campanii de informare și educare asupra factorilor de risc și a importanței unui stil de viață sănătos

Înfiintarea Centrelor Județene de Prevenție a Bolilor Cerebrovasculare în vederea monitorizării populației prin programe specifice de prevenție primară și secundară;

Finanțarea serviciilor de prevenție, în funcție de numărul de pacienți încadrați în grupele de risc, precum și dezvoltarea de programe de screening pentru BCC;

Actualizarea legislației privind înregistrarea pacienților care au suferit AVC prin intermediul extinderii la nivel național a registrului RES-Q;

Extinderea gamei de servicii de sănătate pentru bolile cerebrovasculare prin introducerea soluțiilor de telemedicină și cele inovative, inclusiv prin realitate vizuală și augumentată.

Diagnostic, tratament, reabilitare

Implementarea unui protocol național de îngrijire a pacienților cu AVC acut, bazat pe ghidurile internaționale, care să includă toate etapele de tratament, de la faza acută la reabilitare și prevenție secundară;

Extinderea rețelei de centre de reabilitare cardiovasculară și cerebrovasculară prin înființarea de noi centre, în special în zonele subdeservite, pentru a asigura o acoperire geografică echitabilă și a reduce timpul de așteptare pentru pacienți;

Dotarea, modernizarea și extinderea centrelor de reabilitare cardiovasculară și neurologică existente;

Înființarea de centre de reabilitare specializate în recuperarea pacienților cu AVC, cu personal multidisciplinar (fizioterapeuți, logopezi, psihologi, etc.);

Cel puțin 10 centre de reabilitare specializate în recuperarea pacienților cu AVC au fost dotate sau înființate și sunt funcționale;

Dezvoltarea unui plan național de distribuție a UAVCA ( unităti de accidente vasculare cerebrale acute) și a secțiilor de neurologie care tratează AVC acut, asigurând o acoperire geografică echitabilă și ținând cont de densitatea populației și incidența AVC;

Stabilirea unor standarde minime de dotare, personal și evaluarea activității UAVCA și a secțiilor de neurologie care tratează AVC acut, atât bazale, cât și comprehensive, în conformitate cu recomandările ESO ( European Stroke Organization).

Înființarea de noi UAVCA în zonele subdeservite, în special în regiunile cu incidență crescută a AVC;

Implementarea unui sistem de telemedicină pentru a facilita accesul la specialiști și consultații de urgență în zonele izolate.

Cel puțin 5 noi Unități de Accidente Vasculare Cerebrale Acute UAVCA au fost înființate;

Cel puțin 50% din UAVCA existente au fost modernizate;

Sistemul de telemedicină este funcțional în 50% din UAVCA.

Dotarea secțiilor de neurologie pentru monitorizarea pacienților critici în primele 72 de ore după AVC.

Dotarea secțiilor de neurologie din cel puțin 1 spital care tratează AVC acut în fiecare județ la nivel național.

Dezvoltarea compartimentelor de terapie intensivă specializate în îngrijirea pacienților cu AVC - cel puțin 10 compartimente

Extinderea gamei de servicii de sănătate pentru bolile cerebrovasculare prin introducerea soluțiilor de telemedicină și cele inovative, inclusiv prin realitate vizuală și augumentată.

Îmbunătățirea serviciului de SMURD/ambulanță, prin creşterea numărului de ambulanțe cu medic și crearea unui cod de prioritizare dedicat AVC, pentru a scurta timpii de ajungere a pacientului la spital.

Îmbunătățirea ratei pacienților eligibili care au suferit AVC acut care beneficiază de tromboliză sau trombectomie mecanică în fereastra de tratament.

Resursa umană

Creșterea capacității de diagnostic si asigurarea resurselor necesare din punct de vedere al numărului de specialiști, disponibilitatea geografică, competențe și expertiză, ca și a aparaturii necesare;

Creșterea numărului de locuri și a finanțării pentru rezidențiat în specialitățile neurologie și atestat de studii complementare în neuroradiologie intervențională, cu accent pe tratamentul AVC acut;

Dezvoltarea de programe de formare continuă și specializare în neuroradiologie intervențională, cu accent pe trombectomie mecanică, pentru medici din specialitățile radiologie, neurologie, neurochirurgie, cardiologie, chirurgie vasculară;

Crearea unui sistem de burse și granturi pentru medicii care doresc să se specializeze în tratamentul AVC acut, inclusiv în străinătate;

Asigurarea resursei umane pentru a permite organizarea linilor de gardă conform protocolului pentru tratament intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut în fiecare județ.

Dezvoltarea de programe de formare continuă pentru personalul medical din centrele de reabilitare, cu accent pe cele mai noi tehnici și abordări terapeutice în reabilitarea cardiovasculară și neurologică;

Rezultate previzionate

Cel puțin 50% dintre județe sa dețină Centre de Prevenție a BCC;

Creșterea cu cel puțin 20% a numărului de medici specialiști neurologi specializați în tratamentul intervențional al AVC acut;

Creșterea cu 25% a numărului de medici de familie care participă la cursuri de formare continuă în managementul BCC cronice, in următorii 5 ani;

Creșterea cu cel puțin 20% a numărului de specialiști în neuroradiologie intervențională (Nivel 1 și 2);

Formare a 500 de asistenți medicali specializați în BCC cronice, în următorii 5 ani;

Acordarea a cel puțin 50 burse și granturi pentru supraspecializare în tratamentul AVC acut.

Existența liniilor de gardă în fiecare județ.

Creșterea cu 15% a numărului de centre de reabilitare neurologică la nivel national și modernizarea tuturor celor existente;

Înființarea a 20 de centre comunitare de îngrijire a pacienților cu BCC cronice, în următorii 5 ani;

Creșterea cu minim 15% a numărului de fizioterapeuți, psihologi, și asistente medicale specializate în reabilitare cardiovasculară si neurologică.

Creșterea cu minim 20% a numărului de pacienți direcționați către programe de reabilitare în unitățile sanitare de stat și private, în termen de 4 ani de la implementarea cadrului legal.

Creșterea cu 20% a numărului de pacienți cu BCC cronice care beneficiază de telemedicină în următorii 5 ani;

Dezvoltarea a cel puțin 2 aplicații mobile și platforme online pentru pacienții cu BCC cronice, cu o rată de utilizare de cel puțin 20% în rândul pacienților;

Reducerea cu 10% a ratei de spitalizare și a utilizării serviciilor de urgență pentru pacienții cu BCC cronice aflati în rețeaua de îngrijire în afara spitalului.

Proiectul SNBCC a fost inițiat sub egida Ministerului Sănătății, Academiei Române, Administrației Prezidențiale și a Parlamentului României va fi elaborat de experți din cadrul societăților profesionale de cardiologie, de neurologie, de neurochirurgie, de medicină fizică şi recuperare medicală, în colaborare cu societăți internaționale (World Stroke Organization, World Federation for Neurorehabilitation, European Academy of Neurology, European Stroke Organization, European Federation of Neurorehabilitation Societies). Integrarea contribuțiilor echipelor de experți va fi realizată de prof. univ. dr. Dragoș Vinereanu și prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu, membri corespondenți ai Academiei Române.

Tehnologie modernă pentru reabilitarea post-AVC prin campania PHRASE și a RGS+

Totodată, în cadrul evenimentului a fost lansată și campania PHRASE și a RGS+ , o inițiativă europeană menită să susțină procesul de recuperare a pacienților cu AVC prin mijloacele tehnologiei moderne aducând, în premieră, în România, o soluție digitală inovativă care oferă utilizatorilor posibilitatea de a continua la domiciliu programul de recuperare neuro-motorie.

Accidentul vascular cerebral (AVC) este una dintre principalele cauze de dizabilitate la nivel global, afectând milioane de persoane care se confruntă cu dificultăți fizice și cognitive pe termen lung. Reabilitarea necesită timp, perseverență și acces la terapii adecvate, însă supraviețuitorii pot întâmpina obstacole precum mobilitate redusă, costuri ridicare și acces limitat la resurse de rabilitare personalizate.

Pentru a susține procesul de recuperare neurologică pentru pacienții care au suferit un AVC, a fost lansată Campania PHRASE, o inițiativă europeană menită să facilitieze accesul la tehnologii avansate care complementează terapiile tradiționale de reabilitare. Elementul esențial al acestei campanii este RGS+, o soluție digitală inovatoare concepută pentru a spijini persoanele aflate în recuperare, oferindu-le un instrument suplimentar de antrenament și motivație. Activitățile vor fi derulate în parteneriat cu Institutul RoNeuro din Cluj, iar înscrierile vor fi deschise până la 31 mai 2025.

RGS+: Un aliat digital în reabilitarea post-AVC

RGS+ integrează tehnologie de ultimă generație în inteligența artificială, antrenament virtual și exerciții personalizate, oferind utilizatorilor posibilitatea de a continua procesul de recuperare la domiciliu. RGS+ completează terapiile convenționale printr-un acces mai ușor la exerciții care pot fi integrate în programul recomandat de specialiști.

Cum poate RGS+ susține reabilitarea?

- Acces mai ușor - contribuie la reducerea barierelor geografice și financiare

- Antrenament personalizat - se adaptează progresului fiecărui utilizator pentru a spriji obiectivele stabilite împreuna cu specialiștii

- Crește motivația - cu ajutorul unui Antrenor Virtual care încurajează utilizatorii în menținerea unui program eficient de exerciții

- Sprijină specialiștii - permite monitorizarea și ajustarea exercițiilor de către specialiști, fiind un instrument complementar în procesul de recuperare

Un nou pas în reabilitarea post-AVC

Prin campania PHRASE, reunim spitale de renume cu experți în neuroreabilitare pentru accesibilă și eficientă.

Află mai multe despre cum RGS+ poate completa procesul de recuperare post-AVC: rgs-rehab-campaign.eu. Reabilitarea evoluează cu soluții moderne. Împreună le putem aduce mai aproape de cei care au nevoie de ele, conform unui comunicat.

11 Aprilie, Ziua Mondială de luptă împotriva bolii Parkinson

După 200 de ani de la descrierea sa, boala nu este încă vindecabilă

În cadrul Forumului Național de Neurologie, care se desfășoară în această perioadă la Palatul Patriarhiei din București, a fost marcată și ”Ziua Mondială de luptă împotriva bolii Parkinson” aducându-se în prim plan dimensiunea pe care o are această afecțiune la nivel național, optimizarea îngrijirilor medicale pentru acești pacienți, precum și gradul de înțelegere și conștientizare cu privire la această afecțiune neurologică cronică și progresivă care afectează viața a milioane de oameni la nivel mondial.

Una dintre cele mai reprezentative afecţiuni neurologice degenerative înregistrate la nivel mondial, a doua ca frecvență după maladia Alzeimer, boala Parkinson afectează astăzi aproximativ 6,5 milioane de persoane în întreaga lume, 1,5 milioane fiind europeni, dintre care peste 70.000 sunt din România anual, în întreaga lume, zece oameni din 100.000 fiind diagnosticaţi cu Parkinson.

Această boală nu poate fi nici astăzi vindecabilă, chiar dacă a fost descrisă și recunoscută ca fiind o afecțiune medicală în urmă cu mai bine de două secole, în anul 1817, de către dr. James Parkinson, în onoarea căruia și la iniţiativa Asociaţiei Europene Împotriva Bolii Parkinson şi cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a fost aleasă ziua de 11 aprilie, data de naștere a celebrului medic, pentru a marca în fiecare an ”Ziua Mondială de luptă împotriva bolii Parkinson”.

Potrivit specialiștilor, boala Parkinson este considerată a fi boala cu cel mai rapid ritm de creștere al numărului de persoane diagnosticate la nivel mondial, dintre bolile care afectează creierul1, fiind a doua cea mai întâlnită tulburare neurodegenerativă legată de vârstă (după boala Alzheimer).

Afecțiunea este diagnosticată de regulă după 60-65 de ani, mai frecvent în rândul bărbaților, care au o probabilitate de 1,5 ori mai mare să dezvolte boala, față de populația feminină2. Totuși, boala Parkinson nu discriminează, astfel că afecțiunea se poate instala și mai devreme de 50 de ani, în aproximativ 10-20% din cazuri3. Cercetările recente indică faptul că numărul persoanelor afectate se va dubla până în 2030.

Simptomele bolii Parkinson sunt variate, ceea ce face ca deseori aceasta să fie confundată cu alte afecțiuni, iar diagnosticul să fie realizat cu întârziere. Boala Parkinson are peste 40 de simptome și afectează în principal, mișcările și coordonarea, putând influența și alte aspecte ale sănătății fizice și mentale, precum modificări cognitive, dificultăți în vorbire, tulburări de dispoziție, primele leziuni putând apărea chiar și cu 20 de ani înainte de primele semne. Toate acestea au un impact semnificativ asupra vieții de zi cu zi a persoanelor diagnosticate, precum și asupra celor care le îngrijesc, în mod special asupra aparținătorilor acestor pacienți.

”Din nefericire, semnele cele mai precoce în această boală nu se regăsesc în sfera tulburărilor motorii ci a unor tulburări vegetative, a unor tulburări de somn, a unor tulburări de dispoziţie, care nu au nimic specific. Din acest motiv, în momentul de faţă, una dintre direcţiile de cercetare în acest domeniu este găsirea posibilităţii de a avea un diagnostic mult mai precoce decât cel care este posibil astăzi în lume. Şi în ceea ce priveşte tratamentul se caută soluţii: fie alte molecule, fie metode de modulare prin neurochirugie funcţională, în momentul în care pacienţii nu mai răspund la tratament medicamentos” a declarat Președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabiltării (SSNN), Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu

Acesta a adugat că ”este important să înțelegem că, prin activități educaționale, prin informare și conștientizare, putem contribui la reducerea stigmatizării și prin crearea unui mediu adecvat să sprijinim persoanele afectate să se simtă susținute, pentru că în definitiv depinde de fiecare dintre noi să construim o comunitate mai empatică și mai informată, care să sprijine recuperarea și bunăstarea celor care trăiesc cu boala Parkinson ”.

Aspecte importante despre Boala Parkinson:

Până la 90% dintre persoanele cu Parkinson suferă de tulburări de somn, ceea ce afectează profund calitatea vieții Aproximativ 40-50% dintre cei afectați dezvoltă depresie Cele mai frecvente manifestări motorii ale bolii Parkinson sunt: Rigiditate musculară, care afectează aproximativ 90% dintre persoanele diagnosticate, în special dimineața; Amplitudine redusă a mișcărilor sau încetinirea mișcărilor este prezentă în aproximativ toate cazurile diagnosticate, Tremor, prezent în aproximativ 70% din cazuri, la debutul bolii; Postură instabilă sau problemele de echilibru și coordonare apar la aproximativ 50% dintre persoanele diagnosticare cu boală Parkinson, în stadiile avansate ale bolii Simptomele non-motorii completează tabloul clinic și sunt variate, implicând aspecte ce țin de tulburări de somn, depresie și anxietate, tulburări de dispoziție, constipație, pierderea simțului mirosului care poate apărea cu ani înainte de primele semne motorii.

Simptomele bolii Parkinson se înrăutățesc pe măsură ce boala progresează în timp, manifestându-se în cinci etape:

Etapa 1: simptomele sunt ușoare și nu afectează calitatea vieții;

Etapa 2: simptomele se înrăutățesc, activitățile zilnice devin mai dificile și necesită mai mult timp pentru a fi îndeplinite;

Etapa 3: este echivalentă cu stadiul mediu al bolii – pierderea echilibrului, mișcări mai lente, căderi frecvente;

Etapa 4: simptomele se agravează, fiind necesară asistența la mers și la desfășurarea activităților zilnice;

Etapa 5: este stadiul cel mai avansat al bolii Parkinson, în care persoanele afectate nu se mai pot deplasa singure, ci au nevoie permanent de ajutor. 60% dintre persoanele afectate au forma rigidă a bolii.

Această afecțiune este complexă și provocatoare, iar identificarea simptomelor în etapele inițiale ale instalării bolii și diagnosticarea acesteia înainte ca manifestările să devină foarte vizibile sunt esențiale pentru o evaluare imediată.

Actual, în România, sunt 22 de Centre cu expertiză în boala Parkinson, cu echipe multidisciplinare dedicate, în vederea evaluării stadiului bolii, a programării și inițierii terapiei adecvate. (date de contact disponibile pe website-ul SNR – TBC)

Nutriţia şi sportul, factori principali în îmbunătăţirea calităţii vieţii

Chiar dacă până acum tratamentele inovatoare şi cercetarea ştiinţifică medicală nu au condus la vindecarea bolii Parkinson, afecţiune care de altfel nu conduce la decesul pacienţilor, persoanele afectate de această maladie îşi pot îmbunătăţi substanţial calitatea vieţii prin alimentaţie şi sport. Astfel, nutriţia joacă un rol important în sănătatea bolnavilor de Parkinson. Specialiştii propun o paletă specifică de principii pentru dieta alimentară. Să se mănânce mai mult cereale integrale, legume şi fructe şi la cină să se consume un pahar de lapte sau iaurt.

De asemenea, consumul mare de fasole, care are un conţinut bogat de levodopa naturală, contribuie la prelungirea eficacităţii medicamentelor de levodopa. În ceea ce priveşte consumul de carne, acesta nu poate depăşi 50 de grame pe zi, nutriţioniştii susţinând că este mai bine să se mănânce, în timpul mesei de seară, carne slabă, peşte şi legume, evitând alimentele cu multă grăsime, pentru că aceasta va afecta absorbirea medicamentelor levodopa. Totodată,consumul zilnic de ceai verde şi cafea poate reduce simptomele Parkinson, contribuind la întârzierea progresării bolii. Pe de altă parte, specialiştii arată că exerciţiile fizice favorizează tratamentul bolii, sportul reprezentând factorul fundamental care contribuie la sporirea elasticităţii musculare, dar avertizează că trebuie evitate sporturile intense”, conform unui comunicat al Societatății pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN).

