Ford şi SK Innovation vor produce baterii pentru vehicule electrice şi în Europa

Firma mixtă dedicată producţiei de baterii pentru vehicule electrice înfiinţată de constructorul american Ford Motor Co şi grupul sud-coreean SK Innovation Co Ltd se va extinde şi dincolo de America de Nord în Europa, a declarat miercuri un director din conducerea Ford, informează Agerpres, citând Reuters.



În luna mai a acestui an, Ford a anunţat un joint venture cu SK Innovation pentru a produce, începând de la mijlocul acestui deceniu, celule şi module de baterii cu o capacitate anuală de 60 de Gigavaţi oră (GWh). Planurile anunţate vizau două uzine din America de Nord.



"Suntem foarte încântaţi de acest joint venture şi va fi unul care va fi extins şi dincolo de America de Nord. Cu siguranţă va fi extins în Europa.", a declarat directorul de operaţiuni de la Ford, Hau Thai-Tang.

Planurile globale ale Ford



Anterior, Hau Thai-Tang a informat că planurile globale ale Ford în domeniul vehiculelor electrice vizează capacităţi de producţie de baterii de cel puţin 240 de Gigavaţi oră (GWh) în 2030, adică echivalentul a 10 uzine. Din capacitatea totală, aproximativ 140 de GWh ar urma să fie necesară în America de Nord, iar restul distribuit în alte regiuni, inclusiv Europa şi China.



Tot în luna mai a acestui an, Ford şi-a prezentat o serie de planuri care vizează majorarea cu o treime, până la peste 30 de miliarde de dolari până în 2030 a cheltuielilor pentru electrificare gamei de modele.



Miercuri, directorul de operaţiuni de la Ford a dezvăluit că pe lângă producţia de baterii şi module de baterii, constructorul american a decis să îşi producă pe plan intern cutiile de viteză şi motoarele necesare pentru electrificare şi de asemenea analizează segmentele software şi semiconductori pentru o posibilă integrare verticală.

Ritmul de producție, redus din cauza crizei globale de semiconductori





În ultimele luni o criză globală de semiconductori a obligat Ford şi alţi mari producători de automobile să reducă ritmul de producţie.



Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, comercializează şi furnizează o gamă completă de maşini Ford, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate şi vehicule de lux Lincoln, furnizează servicii financiare prin Ford Motor Credit Company şi preia poziţii de conducere în electrificare, soluţii de mobilitate, inclusiv servicii de auto-conducere şi servicii conectate. Ford numără aproximativ 186.000 de angajaţi în întreaga lume.



În România, Ford Craiova are în acest moment peste 6.000 de angajaţi care lucrează atât pentru producţia de vehicule, cât şi pentru cea de motoare. Aproximativ 1.100 dintre aceştia lucrează doar la uzina de motoare în 3 şi în 4 schimburi, pentru a face faţă cererii actuale de pe piaţă. De la preluarea din martie 2008, Ford a investit peste 1,5 miliarde de euro pentru a transforma uzina din Craiova într-o fabrică de ultimă generaţie. Din această sumă, aproximativ 300 de milioane de euro au fost investiţi doar în modernizarea Secţiei de Producţie Motoare.