Ford rămâne în familie. Cine va conduce afacerea și ce legătura au cu fondatorul Henry Ford

Elena Ford şi Will Ford III, stră-strănepoata şi stră-strănepotul fondatorului Henry Ford, vor avea funcţii de conducere la producătorul auto înfiinţat în urmă cu 120 de ani, transmite AP.



Elena Ford, care a condus departamentul responsabil de experienţa clienţilor, se va ocupa de relaţia cu dealerii, iar Will Ford III va fi director general al Ford Performance.



Will este fiul lui Bill Ford, preşedintele executiv al Ford Motor, iar sora sa, Alexandra Ford English, este director responsabil cu comercializarea mărcii pe plan global din 2021 şi membru al Board-ului.



O altă numire este cea a Lisei Materazzo, care a lucrat 20 de ani la Toyota, şi a fost desemnată director global de marketing la Ford.



Ca şi alţi producători auto, Ford este în mijlocul unui proces de reorganizare, investind semnificativ în vehiculele electrice.



Producătorul auto american are trei divizii: Ford Model e (vehicule electrice), Ford Blue (vehicule pe combustie) şi Ford Pro (vehicule comerciale şi servicii), conform Agerpres.

