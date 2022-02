Florin Cîțu, despre RENUNȚAREA la funcția de premier: Dacă am făcut-o față de PSD, puteam s-o fac față de oricine / AUDIO

Cîțu a spus că a încercat o reconciliere cu Ludovic Orban dar că nu a primit niciun răspuns pozitiv din partea acestuia. Fostul premier a adăugat că este dezamăgit de opțiunile lui Orban, făcând aluzie la atitudinea favorabilă a fostului președinte al PNL pentru moțiune contra Guvernului Cîțu.

”Am încercat cu mult timp înainte, am încercat și după (congres n.r.), întotdeauna am întins mâna, am încercat să-l mențin în partid. Era un om cu o experiență politică mare în România, dar care a ales să facă altceva”, a dezvăluit Cîțu

”A mai fost Ludovic Orban cu Dacian Cioloș, la moțiunea cu AUR. Este o grupare care a lucrat împreună, care a fost violentă și atunci, dacă țineți minte cu Florin Roman, când l-au agresat.”, a mai spus Cîțu.

”Acum văd niște oameni fără soluții, care nu știu ce să facă pentru români și vin cu această gălăgie. Este circ pentru a acoperi că sunt incompetenți”, mai spune președintele PNL, la B1 TV.

Florin Cîțu a dat de înțeles că ar fi fost dispus să renunțe la funcția de premier și într-un guvern cu USR, dar că au existat o serie de condiții din partea partenerilor de guvernare, care nu puteau fi acceptate de PNL.

”Am făcut deja acum un pas în lateral și am arătat că pot să fac acest lucru. Dacă am făcut-o față de PSD, puteam s-o fac față de oricine. Ideea este că, de partea cealaltă, condițiile erau mai multe”, a arătat Cîțu.

Florin Cîțu și-a lăudat echipa din PNL

”George Flutur este un om care muncește mult, (Rareș) Bogdan e pe comunicare, pe Lucian îl știți, iar Iulian Dumitrescu nu iese foarte mult în față, dar muncește în partid foarte mult”

Liderul PNL a evitat să facă o evaluare tranșantă a actualului premier al României.

„Este prematur să facem o evaluare. Provocările nu au fost puține, până acum. Eu zic că ne vom uita la guvernare peste câteva luni de zile. Și noi, și românii vom vedea ce trebuie îmbunătățit.

